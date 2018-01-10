В Афинах сотни протестующих с ломами ворвались в задние минтруда

В столице Греции Афинах активисты штурмовали министерство труда, выступая против попыток ограничить право на забастовку, сообщает Reuters.

Около 500 демонстрантов с помощью ломов ворвались в здание министерства, поднялись на 8 этаж и встретились с министром Эффи Ахциоглу. Протестующие выкрикивали "Позор!". Перед этим протестующие находились под зданием министерства, скандируя "Мы не уступим полукратии".

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Отметим, что недавно в парламент был внесен законопроект, который ограничивает частоту забастовок в Греции. Такое требование поступило от Международного валютного фонда. Греческие профсоюзы раскритиковали данное решение.

Голосование за скандальный законопроект должно состояться 22 января.