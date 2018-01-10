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    В Афинах сотни протестующих с ломами ворвались в задние минтруда

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    Около 500 демонстрантов с помощью ломов ворвались в здание министерства труда Греции, поднялись на 8 этаж и встретились с министром Эффи Ахциоглу.
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    В столице Греции Афинах активисты штурмовали министерство труда, выступая против попыток ограничить право на забастовку, сообщает Reuters

    Акция протеста под Верховной Радой, 17 октября 2017 года
    twitter.com/chesno_movement
    "Вынесем козлов!". Масштабная акция протеста под Радой

    Около 500 демонстрантов с помощью ломов ворвались в здание министерства, поднялись на 8 этаж и встретились с министром Эффи Ахциоглу. Протестующие выкрикивали "Позор!". Перед этим протестующие находились под зданием министерства, скандируя "Мы не уступим полукратии". 

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    Отметим, что недавно в парламент был внесен законопроект, который ограничивает частоту забастовок в Греции. Такое требование поступило от Международного валютного фонда. Греческие профсоюзы раскритиковали данное решение. 

    Голосование за скандальный законопроект должно состояться 22 января.

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