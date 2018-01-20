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    Стали известны подробности нападения на посольство Украины в Афинах

    (обновлено: )929113
    Территория, которая является прилегающей к зданию посольства, была заброшено бутылками с зажигательной смесью, к счастью, в результате противоправных действий никто не пострадал.
    Здание МИД Украины
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Спикер МИД Украины Марьяна Беца сообщила, что в ночь на 20 января группа неизвестных подожгла частные автомобили сотрудников посольства Украины в Греции, передает "112 Украина".

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    Территория, которая является прилегающей к зданию посольства, была заброшено бутылками с зажигательной смесью, к счастью, в результате противоправных действий никто не пострадал.

    По словам Бецы, на место происшествия была немедленно вызвана бригада пожарных и полиция, которая уже начала расследование. Также осуществляется круглосуточное наблюдение за дипучреждением.

    "Мы не исключаем, что это было совершено радикалами под влиянием России. Кстати, первыми об этом сообщили российские сайты в Греции", — отметила Беца.

    В ближайшее время Павел Климкин проведет телефонный разговор с министром Греции в связи с этой ситуацией.

    Ранее Климкин в соцсети сообщил о нападении на посольство Украины в Афинах.

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