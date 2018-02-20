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    Политика

    Порошенко определил сроки по замене АТО

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (408)

    (обновлено: )728014
    Президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания военного кабинета заявил, что ждет в кратчайшие сроки предложений по изменению формата военной операции во исполнение закона о реинтеграции Донбасса.
    Петр Порошенко в зоне АТО. Архивное фото
    Twitter Петра Порошенко

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата военной операции в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.

    Миротворцы ООН. Архивное фото
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    "Этот закон (о реинтеграции Донбасса – Ред.) фиксирует наше право на самооборону в соответствии с 51 статьей устава ООН. Уверен, что в нынешних условиях ведущая роль для пресечения агрессии ложится на плечи Вооруженных сил Украины. Поэтому Степан Тимофеевич (министр обороны Украины Степан Полторак — Ред.), Виктор Николаевич (глава генштаба ВС Украины Виктор Муженко — Ред.), у меня будет поручение, я в кратчайшие сроки жду соответствующих предложений по изменению формата во исполнение этого закона (о реинтеграции Донбасса — ред.), прошу подготовить мне кандидатуру командующего объединенными силами", — сказал Порошенко на заседании военного кабинета во вторник.

    Также Порошенко поручил представить предложения положения об объединенном оперативном штабе, стратегический замысел применения вооруженных сил и других составляющих частей обороны. Он попросил подготовить эти предложения до 1 апреля, которые будут закреплены указом президента.

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