В ГПУ собираются допросить Саакашвили по видеосвязи

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины намерена допросить в суде в режиме видеоконференции экс-президента Грузии, экс-главу Одесской ОГА Михаил Саакашвили по делу о пяти бывших сотрудниках спецподразделения МВД "Беркут", заявил начальник отдела департамента специальных расследований Генпрокуратуры Алексей Донской в эфире программы "Свобода слова".

По его словам, если бы Саакашвили удалось дать показания в суде, то удалось бы снять многие вопросы относительно так называемых грузинских снайперов.

"Саакашвили был допрошен во время досудебного расследования по этому вопросу и вопрос не в том, что он просто опроверг, сказал: "нет, такого не было", а вопрос в том, что он привел во время допроса такие неоспоримые факты, указывающие на то, что эти события, на которые указывают эти "грузинские актеры", я их не считаю участниками событий, они в принципе не могли происходить… Это был абсурдный вброс и нам надо было на этом примере (М.Саакашвили — ред.) показать это (в суде — ред.)", — отметил прокурор.

"Поскольку этот вброс появился, то он должен быть опровергнут, а без Саакашвили это сделать трудно, хотя, конечно, и не невозможно. И мы очень надеемся, что где бы он (М.Саакашвили — ред.) не находился, по крайней мере удастся найти возможность, чтобы хотя бы в режиме видеоконференции он все-таки дал показания в суде", — добавил он.

Напомним, экс-командир батальона грузинской армии "Аваза" Тристан Цителавшили заявил, что если будет желание украинской власти и прокуратуры, свободно могут дело по "Небесной сотне" открыть и расследовать.