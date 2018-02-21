Заседание суда, который допросит Порошенко. Онлайн

Видео Генеральная прокуратура Украины

Оболонский районный суд Киева начал заседание, в ходе которого ожидается допрос в качестве свидетеля президента Украины Петра Порошенко, а также представителя Украины в ООН Ельченко.

В начале суда сторона обвинения подала ходатайство о проведении допроса Порошенко в режиме видеоконференции.

Адвокат Виктора Януковича заявил, что доступ в зал заседания ограничен из-за нескольких кордонов охраны. Под зданием суда усилены меры безопасности: саперы ищут взрывчатку, установлены металлоискатели для досмотра желающих посетить суд.

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