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    Заседание суда, который допросит Порошенко. Онлайн

    Тема:

    Суд о госизмене: показания Порошенко по делу Януковича (741)

    (обновлено: )12011
    В среду началось судебное заседание по делу Виктора Януковича, который обвиняется в госизмене. В качестве свидетеля на суде должен выступить президент Украины Петр Порошенко.
    Видео Генеральная прокуратура Украины

    Оболонский районный суд Киева начал заседание, в ходе которого ожидается допрос в качестве свидетеля президента Украины Петра Порошенко, а также представителя Украины в ООН Ельченко.

    В начале суда сторона обвинения подала ходатайство о проведении допроса Порошенко в режиме видеоконференции.

    Адвокат Виктора Януковича заявил, что доступ в зал заседания ограничен из-за нескольких кордонов охраны. Под зданием суда усилены меры безопасности: саперы ищут взрывчатку, установлены металлоискатели для досмотра желающих посетить суд.

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