Саакашвили отказался идти на допрос в прокуратуру Киева

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не придет в понедельник на допрос в прокуратуру Киева по экстрадиционной проверке, заявил адвокат политика Павел Богомазов.

Прокуратура Киева проводит экстрадиционную проверку в отношении Саакашвили по запросу Грузии. Политик был вызван на допрос в понедельник. Саакашвили, утративший грузинское, а потом и украинское гражданство, пытался добиться в Украине статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите, однако в этом ему было отказано, политик обжалует это решение в судебном порядке.

"Впервые слышу о вызове (на допрос – ред.). Повесток не получали", — заявил Богомазов в комментарии РИА Новости.

При этом другой адвокат политика Руслан Чернолуцкий заявил, что защита считает незаконной экстрадиционную проверку. "Мы против такой проверки, потому что считаем ее незаконной", — сказал Чернолуцкий.

Напомним, 9 февраля бывший президент Грузии экстренно заявил, что силовики пытаются задержать его в отеле на Почтовой площади в Киеве. Позднее СБУ опровергла информацию об участии спецназа "Альфа" в этой операции.

Также Саакашвили утверждает, что Генеральная прокуратура Украины отказалась от его домашнего ареста для того, чтобы подготовить его депортацию из страны.