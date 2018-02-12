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    Саакашвили отказался идти на допрос в прокуратуру Киева

    Тема:

    Приговор для Саакашвили: будет ли депортация? (849)

    (обновлено: )18910
    Адвокат Руслан Чернолуцкий считает незаконной экстрадиционную проверку Михаила Саакашвили. В связи с этим политик не явится на допрос к следователю прокуратуры Киева.
    Лидер партии Рух новых сил, экс-председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили садится в автомобиль возле здания Генпрокуратуры, в Киеве, 18 декабря 2017 г. Михаил Саакашвили заявляет, что пойдет на допрос в СБУ, а в Генеральную прокуратуру Украины - нет.
    УНИАН

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не придет в понедельник на допрос в прокуратуру Киева по экстрадиционной проверке, заявил адвокат политика Павел Богомазов.

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    Прокуратура Киева проводит экстрадиционную проверку в отношении Саакашвили по запросу Грузии. Политик был вызван на допрос в понедельник. Саакашвили, утративший грузинское, а потом и украинское гражданство, пытался добиться в Украине статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите, однако в этом ему было отказано, политик обжалует это решение в судебном порядке.

    "Впервые слышу о вызове (на допрос – ред.). Повесток не получали", — заявил Богомазов в комментарии РИА Новости.

    При этом другой адвокат политика Руслан Чернолуцкий заявил, что защита считает незаконной экстрадиционную проверку. "Мы против такой проверки, потому что считаем ее незаконной", — сказал Чернолуцкий.

    Напомним, 9 февраля бывший президент Грузии экстренно заявил, что силовики пытаются задержать его в отеле на Почтовой площади в Киеве. Позднее СБУ опровергла информацию об участии спецназа "Альфа" в этой операции.

    Также Саакашвили утверждает, что Генеральная прокуратура Украины отказалась от его домашнего ареста для того, чтобы подготовить его депортацию из страны.

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