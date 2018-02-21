В ожидании допроса Порошенко: первые кадры из-под суда

"В суде по Януковичу к приезду Порошенко уже готовы!" — подписал видео Ян Доброносов.

В соцсетях сообщается, что на входе в помещение установлены рамки металлоискателей, полиция перекрыла подъезд к суду.

В среду начало судебного заседания назначено на 10.00, суд завершит допрос свидетелей со стороны обвинения.

Ранее в ходе судебных заседаний были допрошены в том числе спикер Верховной Рады Андрей Парубий, экс-премьер Арсений Яценюк и глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, замглавы комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны Юлий Мамчур, командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко, а также экс-премьер Крыма Анатолий Могилев.

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После завершения допроса свидетелей со стороны обвинения суд приступит к допросу свидетелей стороны защиты. Ранее суд утвердил список из 16 свидетелей стороны защиты, адвокаты настаивали на допросе 138 человек. В числе прочих будут допрошены экс-премьер Николай Азаров, экс-глава Администрации президента Андрей Клюев, экс-глава МВД Виталий Захарченко, экс-глава Службы безопасности Украины Александр Якименко, экс-глава Минобороны Павел Лебедев и ряд других бывших украинских чиновников и жителей Крыма.