наверх
21.02.201811:08
Курсы валют НБУ
  • USD27.07+ 0.06
  • EUR33.41- 0.11
Рубрики
Ещё
    Видео

    В ожидании допроса Порошенко: первые кадры из-под суда

    Тема:

    Суд о госизмене: показания Порошенко по делу Януковича (738)

    (обновлено: )59510
    Оболонский райсуд Киева в среду допросит президента Петра Порошенко по делу против бывшего главы государства Виктора Януковича, который обвиняется в государственной измене. Утром под зданием суда выстроилась очередь из журналистов.
    facebook.com/yan.dobronosov

    "В суде по Януковичу к приезду Порошенко уже готовы!" — подписал видео Ян Доброносов.

    Суд по делу Виктора Януковича
    censor.net.ua
    Суд над Януковичем: всё горячее

    В соцсетях сообщается, что на входе в помещение установлены рамки металлоискателей, полиция перекрыла подъезд к суду.

    В среду начало судебного заседания назначено на 10.00, суд завершит допрос свидетелей со стороны обвинения.

    Ранее в ходе судебных заседаний были допрошены в том числе спикер Верховной Рады Андрей Парубий, экс-премьер Арсений Яценюк и глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, замглавы комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны Юлий Мамчур, командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко, а также экс-премьер Крыма Анатолий Могилев.

    Читайте также: Суд над Януковичем. Лучше бы Турчинов промолчал — Спиридонов

    После завершения допроса свидетелей со стороны обвинения суд приступит к допросу свидетелей стороны защиты. Ранее суд утвердил список из 16 свидетелей стороны защиты, адвокаты настаивали на допросе 138 человек. В числе прочих будут допрошены экс-премьер Николай Азаров, экс-глава Администрации президента Андрей Клюев, экс-глава МВД Виталий Захарченко, экс-глава Службы безопасности Украины Александр Якименко, экс-глава Минобороны Павел Лебедев и ряд других бывших украинских чиновников и жителей Крыма.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Суд о госизмене: показания Порошенко по делу Януковича
    Ситуация в Киеве
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Блокирование здания "Россотрудничества" в Киеве
    Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    Олимпиада в Пхенчхане: первое золото Украины