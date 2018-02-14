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    Политика

    В прокуратуре анонсировали допрос Порошенко по делу Януковича

    Тема:

    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича (723)

    (обновлено: )10220
    По словам прокурора Руслана Кравченко, на следующей неделе завершится допрос свидетелей со стороны обвинения, стороны приступят к допросу свидетелей со стороны защиты.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Обвинение по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича о государственной измене намерено на следующей неделе допросить в качестве свидетеля украинского лидера Петра Порошенко, заявил в среду прокурор по делу Руслан Кравченко.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Ранее суд заслушал показания ряда свидетелей государственного обвинения, среди которых спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, экс-премьер Арсений Яценюк и глава министерства внутренних дел Арсен Аваков, замглавы комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны Юлий Мамчур, командующий военно-морскими силами Игорь Воронченко, а также экс-премьер Крыма Анатолий Могилев.

    "На следующей неделе мы планируем допросить постпреда Украины при ООН (Владимира) Ельченко и президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", — заявил Кравченко в эфире телеканала "112. Украина".

    По его словам, на следующей неделе завершится допрос свидетелей со стороны обвинения, стороны приступят к допросу свидетелей со стороны защиты.

    В среду, 7 февраля, Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого. В отношении еще трех фигурантов данного уголовного производства — В. Захарченко, В. Ратушняка и П. Федчук — подобные ходатайства прокуроров будут рассматриваться в ближайшее время.

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