В прокуратуре анонсировали допрос Порошенко по делу Януковича

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Обвинение по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича о государственной измене намерено на следующей неделе допросить в качестве свидетеля украинского лидера Петра Порошенко, заявил в среду прокурор по делу Руслан Кравченко.

Ранее суд заслушал показания ряда свидетелей государственного обвинения, среди которых спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, экс-премьер Арсений Яценюк и глава министерства внутренних дел Арсен Аваков, замглавы комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны Юлий Мамчур, командующий военно-морскими силами Игорь Воронченко, а также экс-премьер Крыма Анатолий Могилев.

"На следующей неделе мы планируем допросить постпреда Украины при ООН (Владимира) Ельченко и президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", — заявил Кравченко в эфире телеканала "112. Украина".

По его словам, на следующей неделе завершится допрос свидетелей со стороны обвинения, стороны приступят к допросу свидетелей со стороны защиты.

В среду, 7 февраля, Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого. В отношении еще трех фигурантов данного уголовного производства — В. Захарченко, В. Ратушняка и П. Федчук — подобные ходатайства прокуроров будут рассматриваться в ближайшее время.