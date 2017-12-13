Первого президента Украины Кравчука допросят по делу Януковича

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Адвокаты бывшего президента Украины Виктора Януковича будут ходатайствовать о допросе по делу о госизмене в качестве свидетеля первого президента страны Леонида Кравчука. Об этом заявил в среду на заседании Оболонского райсуда Киева адвокат Виталий Сердюк.

"Мы просим присоединить копию протокола о получении ведомостей… от первого президента Украины Кравчука Леонида Макаровича",- сказал Сердюк на заседании, которое транслирует сайт генпрокуратуры.

По словам адвоката, Кравчук указал на наличие "плана Чаушеску о физической ликвидации Виктора Федоровича Януковича".

Отвечая на вопрос судьи о том, будет ли защита ходатайствовать о допросе Кравчука, Сердюк заявил: "Будем просить, безусловно".

Также суд присоединил к материалам дела в качестве дополнительных доказательств защиты рассекреченную стенограмму заседания СНБО Украины, проведенного в 2014 году.

Суд в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после смены власти в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.