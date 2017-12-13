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    Общество

    Первого президента Украины Кравчука допросят по делу Януковича

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    По словам адвоката, Кравчук указал на наличие "плана Чаушеску о физической ликвидации Виктора Федоровича Януковича".
    Первый президент Украины Леонид Кравчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Адвокаты бывшего президента Украины Виктора Януковича будут ходатайствовать о допросе по делу о госизмене в качестве свидетеля первого президента страны Леонида Кравчука. Об этом заявил в среду на заседании Оболонского райсуда Киева адвокат Виталий Сердюк.

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    "Мы просим присоединить копию протокола о получении ведомостей… от первого президента Украины Кравчука Леонида Макаровича",- сказал Сердюк на заседании, которое транслирует сайт генпрокуратуры.

    По словам адвоката, Кравчук указал на наличие "плана Чаушеску о физической ликвидации Виктора Федоровича Януковича".

    Отвечая на вопрос судьи о том, будет ли защита ходатайствовать о допросе Кравчука, Сердюк заявил: "Будем просить, безусловно".

    Также суд присоединил к материалам дела в качестве дополнительных доказательств защиты рассекреченную стенограмму заседания СНБО Украины, проведенного в 2014 году.

    Суд в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после смены власти в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

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