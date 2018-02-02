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    Общество

    Объявленный в розыск экс-замглавы "Нафтогаза" пришел на допрос в ГПУ

    (обновлено: )146
    Как сообщили в ГПУ, экс-заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Евгений Корнийчук явился в ГПУ для дачи показаний в производстве по завладению денежными средствами ГАО "Черноморнефтегаз" при закупках буровых установок.
    Здание ГПУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Объявленный ранее в розыск бывший замглавы НАК "Нафтогаз Украины" Евгений Корнийчук прибыл в ГПУ на допрос по уголовному делу о завладении госсредствами при закупке буровых установок госукомпанией "Черноморнефтегаз".

    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН
    DW: Луценко, портрет политического генпрокурора в интернете

    Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

    "Бывший заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Евгений Корнийчук явился в генпрокуратуру для дачи показаний в производстве по завладению денежными средствами ГАО "Черноморнефтегаз" при осуществлении закупки самоподъемных буровых установок", — написала Сарган в пятницу в Facebook.

    Ранее в пятницу генпрокурор Юрий Луценко заявил на брифинге, что прокуратура подготовила уведомление о привлечении к ответственности экс-замглавы "Нафтогаза" Евгения Корнийчука в качестве подозреваемого по уголовному делу о завладению госсредствами при закупке буровых установок для "Черноморнефтегаза", также экс-чиновник был объявлен в розыск.

    В 2011 году украинская государственная компания "Черноморнефтегаз" купила две самоподъемные буровые установки почти за 800 миллионов долларов. Сделки были оформлены через посредников, что дало повод СМИ заподозрить коррупцию.

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