Объявленный в розыск экс-замглавы "Нафтогаза" пришел на допрос в ГПУ

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Объявленный ранее в розыск бывший замглавы НАК "Нафтогаз Украины" Евгений Корнийчук прибыл в ГПУ на допрос по уголовному делу о завладении госсредствами при закупке буровых установок госукомпанией "Черноморнефтегаз".

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"Бывший заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Евгений Корнийчук явился в генпрокуратуру для дачи показаний в производстве по завладению денежными средствами ГАО "Черноморнефтегаз" при осуществлении закупки самоподъемных буровых установок", — написала Сарган в пятницу в Facebook.

Ранее в пятницу генпрокурор Юрий Луценко заявил на брифинге, что прокуратура подготовила уведомление о привлечении к ответственности экс-замглавы "Нафтогаза" Евгения Корнийчука в качестве подозреваемого по уголовному делу о завладению госсредствами при закупке буровых установок для "Черноморнефтегаза", также экс-чиновник был объявлен в розыск.

В 2011 году украинская государственная компания "Черноморнефтегаз" купила две самоподъемные буровые установки почти за 800 миллионов долларов. Сделки были оформлены через посредников, что дало повод СМИ заподозрить коррупцию.