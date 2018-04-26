наверх
26.04.201814:51
Курсы валют НБУ
  • USD26.27+ 0.09
  • EUR32.01+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Политика

    Януковича вызвали в суд повесткой в газете

    Тема:

    Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича (771)

    (обновлено: )91
    Дополнительно суд предложил экс-президенту, если дальнейшее участие в суде защитников адвокатского объединения Aver Lex невозможно, выбрать себе другого защитника.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Оболонский райсуд Киева вызвал экс-президента Виктора Януковича повесткой в газете на заседание 3-4 мая. Объявление об этом опубликовано в газете "Урядовый курьер" 26 апреля.

    Читайте также: Суд над Януковичем, свидетели защиты. О чем рассказал Кожара?

    Дополнительно суд предложил экс-президенту, если дальнейшее участие в суде защитников адвокатского объединения Aver Lex невозможно, выбрать себе другого защитника.

    ukurier.gov.ua
    Объявление о вызове Виктора Януковича в суд

    Ранее Оболонский районный суд Киева завершил рассмотрение и перешел к судебным дебатам по делу бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Возложение цветов к Мемориальному кургану "Героям Чернобыля" в Киеве
    32-я годовщина аварии на ЧАЭС
    Украинская православная церковь США
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Ситуация в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата