Януковича вызвали в суд повесткой в газете

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Оболонский райсуд Киева вызвал экс-президента Виктора Януковича повесткой в газете на заседание 3-4 мая. Объявление об этом опубликовано в газете "Урядовый курьер" 26 апреля.

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Дополнительно суд предложил экс-президенту, если дальнейшее участие в суде защитников адвокатского объединения Aver Lex невозможно, выбрать себе другого защитника.

ukurier.gov.ua Объявление о вызове Виктора Януковича в суд

Ранее Оболонский районный суд Киева завершил рассмотрение и перешел к судебным дебатам по делу бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.