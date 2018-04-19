Адвокаты Януковича по окончании заседания вызвали в суд полицию

КИЕВ, 19 пр — РИА Новости Украина. Адвокаты беглого экс-президента Виктора Януковича вызвали полицию после заседания Оболонского районного суда Киева, чтобы написать заявление о "преступлении судей и прокуроров", передает "Украинская правда".

Защитники Януковича Виталий Сердюк и Игорь Федоренко вызвали полицию после того, как судья Владислав Девятко объявил о переходе к стадии судебных дебатов, а сами адвокаты покинули заседание. Сердюк и Федоренко подали в полицию заявления "о нарушении права Януковича В. Ф. на защиту".

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В заявлении от имени Сердюка утверждается, что "в отношении Януковича совершено преступление, предусмотренное ст. 374 нарушение права на защиту, путем принятия неправосудного решения об отказе допрашивать свидетелей защиты".

Соответствующее "преступление", согласно заявлению Сердюка, "организовано и заказано высшим руководством государства и ГПУ, в частности Юрием Луценко, выполнено судьями Титовым, Девятко, Вассалатием при соучастии Кравченко и Крымова (прокурорами в этом деле — Ред.)".

Facebook Ирина Ромалийская Адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк

Напомним, в четверг, 19 апреля, Оболонский районный суд Киева, который рассматривает дело о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, перешел к стадии судебных дебатов. Защита Януковича заявила, что это решение "не законное и принято под грубым политическим давлением". В знак протеста адвокаты покинули зал судебного заседания.

Судья объявил перерыв в заседании до 3 мая.

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Против Януковича открыто несколько уголовных производств, самое большое из них — о госизмене. Помимо этого бывший украинский лидер является фигурантом дела о массовых убийствах людей в центре Киева в 2014 году во время Евромайдана, дел о завладении лесными угодьями "Сухолучье", землей и резиденцией "Межигорье", а также дела по компании "Укртелеком".