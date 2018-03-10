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    Юрий Сергеев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 29
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    Постпред Украины при ООН Юрий Сергеев
    Обращение Януковича к Путину является официальным документом ООН - Сергеев
    16:38 15.08.2017
    998Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам бывшего представителя Украины в ООН, российская делегация в ООН предоставила письму Виктора Януковича к Владимиру Путину статус официального документа Совбеза.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    Суд допросит первого свидетеля по делу о госизмене Януковича
    06:48 15.08.2017
    224Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Назначенное на вторник 14.00 заседание будет посвящено допросу первого свидетеля по делу, которым станет бывший посол Украины при ООН Юрий Сергеев.
    Юрий Сергеев. Архивное фото
    Защита Януковича потребовала задержать экс-постпреда Украины при ООН
    18:18 03.08.2017
    408Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Фирма, представляющая интересы экс-президента, подготовила ходатайство: защита считает, что Сергеев должен быть задержан сразу после пересечения границы Украины и привлечен к уголовной ответственности.
    Юрий Сергеев. Архивное фото
    Покидающий пост постпреда Украины при ООН Сергеев: нас ждет успех
    01:51 10.12.2015
    627
    В среду президент Украины Петр Порошенко назначил Владимира Ельченко, который до этого был послом в России, постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко назначил нового постоянного представителя Украины в ООН
    22:16 09.12.2015
    427
    Как отметил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя назначение Павла Ельченко, в ООН будет полезен его опыт работы послом в Российской Федерации.
    Постпред Украины при ООН Юрий Сергеев
    В парижской трагедии "ищите женщину", имя ей - Россия - Сергеев
    02:26 15.11.2015
    4333Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    В пятницу вечером в Париже произошла серия терактов. По последним данным, жертвами серии терактов стали 129 человек, 352 ранены, из них 99 находятся в критическом состоянии.
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
    Климкин прибыл в Нью-Йорк на выборы непостоянных членов Совбеза ООН
    18:25 12.10.2015
    149
    Сообщается, что глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин прибыл в Нью-Йорк для участия 15 октября в выборах непостоянных членов Совбеза ООН.
    Зал Генассамблеи ООН
    Делегация Украины покинула зал ГА ООН перед выступлением Путина - постпред
    19:49 28.09.2015
    727Генассамблея ООН. Визит Порошенко в США
    Постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев также сообщил, что на балконе в зале Генеральной ассамблеи ООН, был развернут флаг Украины. Украинская делегация во главе с президентом Петром Порошенко покинула дебаты ГА ООН в начале выступления короля Иордании Абдаллы Второго.
    Заседание СБ ООН по трибуналу в деле по крушению Boeing 29 июля 2015 года
    Посол: в СБ ООН 67 стран поддерживают отмену вето для жестоких конфликтов
    11:01 16.09.2015
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    Юрий Сергеев заявил, что треть членов Совета Безопасности ООН согласна на воздержание от вето в случаях, когда конфликты приобретают особую жестокость.
    Постпред Украины при ООН Юрий Сергеев
    Постпред Украины в ООН прокомментировал вето РФ на трибунал по Boeing
    23:36 29.07.2015
    317Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    "За" принятие резолюции проголосовали 11 членов СБ ООН, Китай, Венесуэла и Ангола воздержались. Россия, являясь одним из пяти постоянных членов Совета, применила право вето.
    Постпред Украины при ООН Юрий Сергеев
    Трибунал по Boeing будет создан даже при условии вето РФ - Сергеев
    23:19 28.07.2015
    765Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    Юрий Сергеев не стал уточнять, как будут голосовать 14 стран из Совбеза ООН, однако отметил, что большинство из них поддерживают резолюцию и создание трибунала.
    Постпред Украины при ООН Юрий Сергеев
    Постпред Украины при ООН: РФ причастна к наступлению под Марьинкой
    20:40 05.06.2015
    880Обстрелы на Донбассе
    Постпред Украины при ООН Юрий Сергеев призвал Россию начать немедленно соблюдать обязательства, предписанные минскими соглашениями, также как и резолюцией СБ ООН 2202.
    Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
    Запад неравномерно воспринимает Украину как сателлита США - эксперт
    05:57 28.05.2015
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    Как заявил постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев, осенью страна может стать новым членом Совета Безопасности ООН. Пока речь идет только о непостоянном членстве.
    Генсек ООН Пан Ги Мун в Музее ВОВ в Киеве
    Офис ООН должен способствовать прекращению огня в Донбассе - постпред
    14:54 25.05.2015
    104Донбасс. Замороженный конфликт
    Юрий Сергеев считает, что будущий офис ООН в Украине должен выполнять верификационную функцию, а также способствовать отводу тяжелого вооружения в Донбассе.
    Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
    Украина может стать в этом году непостоянным членом Совбеза ООН - постпред
    14:18 25.05.2015
    657
    Как уточнил Юрий Сергеев, в ООН есть пять региональных групп, поэтому именно от этих групп по принципу ротации избираются члены Совета безопасности Организации Объединенных Наций.
    Постпред Украины при ООН Юрий Сергеев. Архивное фото
    Украина начинает консультации в секретариате ООН по отправке миротворцев
    00:26 20.03.2015
    498Особый статус Донбасса
    Как заявил постпред Украины в ООН Юрий Сергеев, Украина получила инструкции, и уже в пятницу начнутся формальные консультации в секретариате ООН по формату и мандату миротворческой миссии.
    Постпред Украины при ООН Юрий Сергеев
    Украина не доверяет ни словам, ни действиям России - постпред при ООН
    21:55 06.03.2015
    653Донбасс - мир?
    Постпред при ООН подчеркнул, что "после прекращения огня 15 февраля, боевики провели более 750 атак, в результате чего украинские силы потеряли 64 военнослужащих, еще 341 были ранены".
    Постпред Украины при ООН Юрий Сергеев
    Вопрос ввода миротворцев ООН в Донбасс может быть решен через полгода
    01:45 26.02.2015
    175Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Украина имеет право в рамках Устава ООН, и конкретно статьи 51 Устава ООН, обратиться к любой стране, или группе стран с тем, чтобы ей предоставили помощь, заявил постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев.
    Миротворцы ООН. Архивное фото
    Украина начала консультации в ООН по вводу миротворцев
    11:19 20.02.2015
    609Украина: между миром и войной
    Постоянный представитель Украины в Совбезе ООН Юрий Сергеев сообщил, что с утра начались консультации в секретариате ООН0 "и с нашими партнерами по выработке тактики, как выполнить это решение".
    Постпред Украины при ООН Юрий Сергеев
    Украина начала консультации в ООН о вводе миротворцев
    04:08 20.02.2015
    10661Украина: между миром и войной
    Представитель Украины в ООН заявил, что в секретариате организации проводятся консультации по впоросу возможного ввода миротворцев в зону конфликта в Донбассе.
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