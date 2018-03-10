Фирма, представляющая интересы экс-президента, подготовила ходатайство: защита считает, что Сергеев должен быть задержан сразу после пересечения границы Украины и привлечен к уголовной ответственности.
Постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев также сообщил, что на балконе в зале Генеральной ассамблеи ООН, был развернут флаг Украины. Украинская делегация во главе с президентом Петром Порошенко покинула дебаты ГА ООН в начале выступления короля Иордании Абдаллы Второго.
Украина имеет право в рамках Устава ООН, и конкретно статьи 51 Устава ООН, обратиться к любой стране, или группе стран с тем, чтобы ей предоставили помощь, заявил постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".