В суде по делу о госизмене Януковича начинается новый виток

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Оболонский районный суд Киева во вторник, 6 марта, намерен допросить первых свидетелей со стороны защиты по делу против бывшего президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.

На заседании, начало которого запланировано на 10.00, суд намерен допросить экс-главу МИД Украины Леонида Кожару и сотрудника предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины "Украэрорух" Андрея Чертякова. Кроме того, по словам адвоката Виталия Сердюка, защита экс-президента передаст суду обращение Януковича к странам-гарантам — Польше, Германии, Франции и РФ — с просьбой повлиять на ситуацию в Украине во время протестных акций в Украине в 2014 году.

"Мы планируем во вторник присутствовать на суде и планируем передать суду и генеральной прокуратуре полный текс обращения Виктора Януковича с соответствующими документами, которые полностью и окончательно опровергли то политическое обвинение, которое мы на протяжении года слышали в его адрес", — сказал адвокат в комментарии телеканалу "112 Украина".

Ранее суд утвердил список из 16 свидетелей со стороны защиты, адвокаты настаивали на допросе 138 человек. В числе прочих будут допрошены экс-премьер Украины Николай Азаров и экс-глава администрации президента Украины Андрей Клюев.

Прошлое заседание, запланированное на 28 февраля, не состоялось из-за неявки адвокатов Януковича. Они уехали в РФ на встречу с беглым экс-президентом по его же поручению.

На судебном заседании 21 февраля суд завершил допрос свидетелей стороны обвинения, последним выступил президент Украины Петр Порошенко. Глава государства дал показания в режиме видеоконференции, так как из-за плотного рабочего графика не смог присутствовать в суде лично.

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Защита Януковича расценила такой допрос, как попытку помешать адвокатам задать президенту "важные и неудобные вопросы" и дать возможность народу услышать ответы на них.

Ранее в ходе судебных заседаний были допрошены спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий, экс-премьер Арсений Яценюк, глава министерства внутренних дел Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, замглавы комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны Юлий Мамчур, командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко, а также экс-премьер Крыма Анатолий Могилев.

В утвержденный судом список свидетелей защиты вошли 16 человек, хотя адвокаты настаивали на допросе 138. Туда попали экс-премьер Украины Николай Азаров, экс-глава администрации президента Андрей Клюев, экс-глава МВД Виталий Захарченко, экс-глава Службы безопасности Александр Якименко, экс-глава Минобороны Павел Лебедев и ряд других бывших украинских чиновников.

Суд отказал защите в допросе президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, бывшего верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон, экс-главы МИД Эстонии Урмаса Паэта, экс-руководителя департамента континентальной Европы МИД Франции Эрика Фурнье и бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, главы комитета Европарламента по иностранным дела Элмара Брока, экс-главы МИД Франции Лорана Фабиуса и других европейских политиков. Суд не вызвал на допрос европейских политиков из-за их дипломатической неприкосновенности.

По мнению адвокатов, их показания были бы крайне важными, поскольку некоторые из них выступали гарантами при подписании мирного соглашения по урегулированию в Украине в 2014 году.

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Янукович и представлявшие в 2014 году оппозицию Виталий Кличко (бывший глава партии "УДАР", мэр Киева), Арсений Яценюк (премьер-министр в 2014–2016 годах) и Олег Тягнибок (лидер партии "ВО "Свобода") при участии европейских политиков 21 февраля 2014 года подписали соглашение об урегулировании кризиса в Украине. Однако после этого, в феврале 2014 года, Верховная Рада отстранила Януковича от власти.

Против Януковича открыто несколько уголовных производств, самое большое из них — о госизмене. Помимо этого бывший украинский лидер является фигурантом дела о массовых убийствах людей в центре Киева в 2014 году во время Евромайдана, дел о завладении лесными угодьями "Сухолучье", землей и резиденцией "Межигорье", а также дела по компании "Укртелеком".