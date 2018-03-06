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    Общество

    В суде по делу о госизмене Януковича начинается новый виток

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    Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича (765)

    (обновлено: )106043
    Оболонский районный суд Киева, в котором рассматривается дело экс-президента Виктора Януковича, ранее утвердил список из 16 свидетелей со стороны защиты, хотя адвокаты настаивали на допросе 138 человек.
    Заседание Оболонского суда Киева по делу бывшего президента Украины В. Януковича. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Оболонский районный суд Киева во вторник, 6 марта, намерен допросить первых свидетелей со стороны защиты по делу против бывшего президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.

    На заседании, начало которого запланировано на 10.00, суд намерен допросить экс-главу МИД Украины Леонида Кожару и сотрудника предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины "Украэрорух" Андрея Чертякова. Кроме того, по словам адвоката Виталия Сердюка, защита экс-президента передаст суду обращение Януковича к странам-гарантам — Польше, Германии, Франции и РФ — с просьбой повлиять на ситуацию в Украине во время протестных акций в Украине в 2014 году.

    Трансляция суда с показаниями Петра Порошенко
    Видео Генеральной прокуратуры Украины
    Порошенко дал показания по делу о госизмене Януковича

    "Мы планируем во вторник присутствовать на суде и планируем передать суду и генеральной прокуратуре полный текс обращения Виктора Януковича с соответствующими документами, которые полностью и окончательно опровергли то политическое обвинение, которое мы на протяжении года слышали в его адрес", — сказал адвокат в комментарии телеканалу "112 Украина".

    Ранее суд утвердил список из 16 свидетелей со стороны защиты, адвокаты настаивали на допросе 138 человек. В числе прочих будут допрошены экс-премьер Украины Николай Азаров и экс-глава администрации президента Украины Андрей Клюев.

    Прошлое заседание, запланированное на 28 февраля, не состоялось из-за неявки адвокатов Януковича. Они уехали в РФ на встречу с беглым экс-президентом по его же поручению.

    На судебном заседании 21 февраля суд завершил допрос свидетелей стороны обвинения, последним выступил президент Украины Петр Порошенко. Глава государства дал показания в режиме видеоконференции, так как из-за плотного рабочего графика не смог присутствовать в суде лично.

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    Защита Януковича расценила такой допрос, как попытку помешать адвокатам задать президенту "важные и неудобные вопросы" и дать возможность народу услышать ответы на них.

    Ранее в ходе судебных заседаний были допрошены спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий, экс-премьер Арсений Яценюк, глава министерства внутренних дел Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, замглавы комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны Юлий Мамчур, командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко, а также экс-премьер Крыма Анатолий Могилев.

    Допрос Александра Турчинова
    Скриншот с Youtube
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    В утвержденный судом список свидетелей защиты вошли 16 человек, хотя адвокаты настаивали на допросе 138. Туда попали экс-премьер Украины Николай Азаров, экс-глава администрации президента Андрей Клюев, экс-глава МВД Виталий Захарченко, экс-глава Службы безопасности Александр Якименко, экс-глава Минобороны Павел Лебедев и ряд других бывших украинских чиновников.

    Суд отказал защите в допросе президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, бывшего верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон, экс-главы МИД Эстонии Урмаса Паэта, экс-руководителя департамента континентальной Европы МИД Франции Эрика Фурнье и бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, главы комитета Европарламента по иностранным дела Элмара Брока, экс-главы МИД Франции Лорана Фабиуса и других европейских политиков. Суд не вызвал на допрос европейских политиков из-за их дипломатической неприкосновенности.

    По мнению адвокатов, их показания были бы крайне важными, поскольку некоторые из них выступали гарантами при подписании мирного соглашения по урегулированию в Украине в 2014 году.

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    Янукович и представлявшие в 2014 году оппозицию Виталий Кличко (бывший глава партии "УДАР", мэр Киева), Арсений Яценюк (премьер-министр в 2014–2016 годах) и Олег Тягнибок (лидер партии "ВО "Свобода") при участии европейских политиков 21 февраля 2014 года подписали соглашение об урегулировании кризиса в Украине. Однако после этого, в феврале 2014 года, Верховная Рада отстранила Януковича от власти.

    Против Януковича открыто несколько уголовных производств, самое большое из них — о госизмене. Помимо этого бывший украинский лидер является фигурантом дела о массовых убийствах людей в центре Киева в 2014 году во время Евромайдана, дел о завладении лесными угодьями "Сухолучье", землей и резиденцией "Межигорье", а также дела по компании "Укртелеком".

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