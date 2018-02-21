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    Политика

    Порошенко заявил, что в феврале 2014 года его жизни угрожали в Крыму

    Тема:

    Суд о госизмене: показания Порошенко по делу Януковича (746)

    (обновлено: )21322
    В среду президент Украины по системе видеосвязи дал свидетельские показания в рамках рассмотрения уголовного дела по обвинению Виктора Януковича в госизмене.
    Петр Порошенко
    president.gov.ua

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в феврале 2014 года он посещал Крым, в ходе визита его жизни угрожала безопасность.

    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    А он не приехал. Тщательный досмотр и охрана суда в ожидании Порошенко

    Порошенко в среду, 21 февраля дал показания в качестве свидетеля в рамках судебного заседания по обвинению Виктора Януковича в госизмене. Дело слушается в Оболонском райсуде Киева. Президент выступал по системе видеоконференции.

    По словам Порошенко, он прибыл на полуостров по поручению тогдашнего и.о. президента Украины Александра Турчинова 28 февраля 2014 года поехал в Крым для стабилизации ситуации. " Я лично убедился, что Верховный Совет был закрыт. Он не работал, был окружен так называемыми зелеными человечками, военнослужащими Российской Федерации… И цепью лиц в камуфляже, которые называли себя "крымской самообороной", но координировались из Российской Федерации", – заявил глава государства в суде.

    Порошенко убежде, что "была команда, чтобы применить в отношении меня меры физического воздействия". Моя попытка попасть в Верховный Совет Крыма была заблокирована указанными лицами". По обратной дороге "сотни людей", часть из которых "были провокаторами", пытались угрожать ему, но часть встали на его защиту.  Порошенко утверждает, что "тогда была непосредственная угроза жизни".

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