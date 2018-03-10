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Дело Руслана Коцабы нанесло на Западе большой имиджевый удар по президенту Порошенко, считает политолог Михаил Павлив. В то же время, он уверен, что в Европейском суде по правам человека (если будет обращение в него) это дело - "абсолютно выигрышное".