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    приговоры

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 32
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    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Саакашвили резко отреагировал на приговор грузинского суда
    11:52 05.01.2018
    942Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам бывшего грузинского президента, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, приговор грузинского суда - "полностью незаконный и противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу".
    Молоточек судьи
    Журналист получил пять лет тюрьмы за "антиукраинские призывы"
    16:33 21.08.2017
    687Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, редактор одного из печатных СМИ в Луганской области в 2014 году "получил указание" публиковать заметки антиукраинского характера.
    Молоточек судьи
    В России украинца приговорили к 11 годам колонии за контрабанду центнера гашиша
    19:15 07.08.2017
    208
    Согласно решению Брянского областного суда, гражданин Украины Сергей Кныш признан виновным в "контрабанде наркотического средства группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".
    Депутат Макаровского райсовета Киевской области Матвей Евсеенко во время заседания суда
    За ДТП со смертельным исходом в Киеве депутата приговорили к 6 годам тюрьмы
    21:19 03.07.2017
    445
    Суд признал обвиняемого виновным по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и приговорил к 6 годам лишения свободы с лишением права управления транспортом сроком на 3 года.
    Роман Селезнев
    В США отрицают, что приговор россиянину Селезневу был политическим
    15:45 22.04.2017
    317
    Как заявил Федеральный прокурор США по Западному округу штата Вашингтон Аннетт Хейс, с Селезневым обращались в соответствии с принципами правосудия, как обращались бы с любым гражданином США.
    Оболонский райсуд Киева объявляет приговор бывшим бойцам спецподразделения Торнадо
    Насильники в погонах: бойцов и командиров из спецроты МВД "Торнадо" отправили на нары
    16:11 08.04.2017
    2042Дело "Торнадо": судный день
    В Киеве, в Оболонском суде, был зачитан приговор 12—ти экс-бойцам и командирам скандально известной роты "Торнадо". Их признали виновными в совершении тяжких преступлений. Максимальный приговор – 11 лет лишения свободы.
    Оболонский райсуд Киева объявляет приговор бывшим бойцам спецподразделения Торнадо
    В Киеве осудили восемь экс-бойцов спецроты "Торнадо"
    21:35 07.04.2017
    1373Дело "Торнадо": судный день
    По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, командира "Торнадо" Руслана Онищенко суд приговорил к 11 годам лишения свободы. Его заместителя Николая Цукура - к девяти годам и шести месяцам.
    Флаг ОАЭ на борту лодки в Дубаи
    Поэт в ОАЭ приговорён к тюрьме за стихотворение в соцсети
    18:01 25.03.2017
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    Согласно информации, поэта приговорили к тюремному заключению и штрафу в 250 тысяч дирхамов. Он был признан виновным в нарушении закона ОАЭ о преступлениях в интернете и нарушении общественного порядка.
    Надежда Савченко слушает оглашение приговора. Архивное фото
    Савченко, Ерофеев, Александров: обмен пленными или взаимная выдача?
    15:29 23.05.2016
    1095Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Согласно процедуре помилования, необходимые для этого материалы сначала готовятся администрацией президента Украины, а после этого передаются на рассмотрение профильной комиссии при президенте.
    Руслан Коцаба
    Павлив: дело Коцабы - это огромный имиджевый удар по Порошенко
    16:30 13.05.2016
    1052СБУ и Бердник, пограничники и Монтян
    Дело Руслана Коцабы нанесло на Западе большой имиджевый удар по президенту Порошенко, считает политолог Михаил Павлив. В то же время, он уверен, что в Европейском суде по правам человека (если будет обращение в него) это дело - "абсолютно выигрышное".
    Срыв Украинского выбора в Харькове
    Хроника 18 апреля: приговор Ерофееву и Александрову, столкновения в Харькове
    09:23 19.04.2016
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    Накануне РФ отказала Украине в новой отсрочке слушаний относительно долга в 3 миллиарда долларов. В этот же день в Харькове произошли столкновения из-за форума "Оппозиционного блока". Помимо этого в Украине изымают вакцину от полиомиелита.
    Оглашение приговора по делу россиян Е. Ерофеева и А. Александрова в Киеве
    14 лет: в Киеве вынесли приговор Ерофееву и Александрову
    07:52 19.04.2016
    294Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Голосеевский районный суд Киева приговорил в понедельник россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова к 14 годам лишения свободы, признав их виновными в террористической деятельности и ведении агрессивной войны в Донбассе.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Порошенко попросил Путина допустить к Савченко врачей
    00:57 19.04.2016
    207Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    По информации пресс-службы президента Порошенко, в связи с ухудшением здоровья Надежды Савченко, президент Петр Порошенко призвал допустить к Надежде Савченко украинских или немецких врачей.
    Оглашение приговора по делу россиян Ерофеева и Александрова
    Оглашение приговора Ерофееву и Александрову в Голосеевском суде Киева 
    00:52 19.04.2016
    200
    Голосеевский районный суд Киева приговорил россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова, задержанных в Украине в мае прошлого года, к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества, признав их виновными в террористической деятельности.
    Заседание суда по делу россиян Ерофеева и Александрова в Киеве. Архивное фото
    Суд в понедельник огласит приговор Ерофееву и Александрову
    04:40 18.04.2016
    394
    В пятницу председательствующий судья в деле Николай Дидык сообщил, что ориентировочное время выхода коллегии судей из совещательной комнаты - в понедельник после 14.00.
    Заседание суда по делу россиян Ерофеева и Александрова в Киеве
    Ерофеев и Александров должны отбывать наказание в Украине - обвинение
    16:52 15.04.2016
    326
    Суд в пятницу завершил все стадии судебного процесса и удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, который ориентировочно будет оглашен в понедельник, после 14.00.
    Дмитрий Песков. Архивное фото
    Песков: новых элементов в вопросе обмена Савченко нет
    13:21 01.04.2016
    422Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    В ответ на вопрос, обсуждается ли вопрос об обмене Савченко, Песков заявил, что ему нечего добавить к тому, о чем говорили в начале недели, каких-либо новых элементов нет.
    Оглашение приговора Надежде Савченко
    Савченко, теракты в Брюсселе, премьериада. Эксперты дают оценку событиям недели
    19:42 25.03.2016
    1434Стрельба в немецком кинотеатре
    Порошенко вынужден будет пойти по пути своего предшественника Януковича, по пути узурпации власти, поскольку у него не остается другого способа эту власть сохранить.
    Радован Караджич
    Караджичу вынесен предельно суровый приговор - МИД РФ
    18:28 25.03.2016
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    Согласно информации МИД РФ, поддерживая создание МТБЮ в 1993 году, Россия прямо заявляла, что трибунал не должен стать местом сведения счетов или инструментом мести, а быть истинным институтом правосудия.
    Встреча президента РФ Путина с государственным секретарем США Керри
    Обзор ИноСМИ: Керри в Москве, приговор Караджичу, власти Бельгии признали ошибки
    11:27 25.03.2016
    336РФ и США: железный занавес
    Мировые СМИ пишут о приверженности РФ и США к политическому урегулированию в Сирии, признании ошибок властями Бельгии, вынесенном в Гааге приговоре бывшему лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу, а также о самом маленьком геноме в мире.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
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    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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