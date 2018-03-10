По словам бывшего грузинского президента, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, приговор грузинского суда - "полностью незаконный и противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу".
Суд признал обвиняемого виновным по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и приговорил к 6 годам лишения свободы с лишением права управления транспортом сроком на 3 года.
В Киеве, в Оболонском суде, был зачитан приговор 12—ти экс-бойцам и командирам скандально известной роты "Торнадо". Их признали виновными в совершении тяжких преступлений. Максимальный приговор – 11 лет лишения свободы.
Согласно информации, поэта приговорили к тюремному заключению и штрафу в 250 тысяч дирхамов. Он был признан виновным в нарушении закона ОАЭ о преступлениях в интернете и нарушении общественного порядка.
Дело Руслана Коцабы нанесло на Западе большой имиджевый удар по президенту Порошенко, считает политолог Михаил Павлив. В то же время, он уверен, что в Европейском суде по правам человека (если будет обращение в него) это дело - "абсолютно выигрышное".
Накануне РФ отказала Украине в новой отсрочке слушаний относительно долга в 3 миллиарда долларов. В этот же день в Харькове произошли столкновения из-за форума "Оппозиционного блока". Помимо этого в Украине изымают вакцину от полиомиелита.
Голосеевский районный суд Киева приговорил в понедельник россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова к 14 годам лишения свободы, признав их виновными в террористической деятельности и ведении агрессивной войны в Донбассе.
Голосеевский районный суд Киева приговорил россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова, задержанных в Украине в мае прошлого года, к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества, признав их виновными в террористической деятельности.
Согласно информации МИД РФ, поддерживая создание МТБЮ в 1993 году, Россия прямо заявляла, что трибунал не должен стать местом сведения счетов или инструментом мести, а быть истинным институтом правосудия.
Мировые СМИ пишут о приверженности РФ и США к политическому урегулированию в Сирии, признании ошибок властями Бельгии, вынесенном в Гааге приговоре бывшему лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу, а также о самом маленьком геноме в мире.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".