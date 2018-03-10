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    Абдеслам Салах

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Главный подозреваемый по делу о терактах в Париже Салах Абдеслам
    Абдеслам в день теракта в Париже был в активированном "поясе смертника"
    14:26 26.04.2016
    195Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Главный обвиняемый по делу о терактах в ноябре прошлого года в Париже Салах Абдеслам утверждает, что он "намеренно не взорвал" пояс с взрывчаткой во время серии терактов в Париже.
    Главный подозреваемый по делу о терактах в Париже Салах Абдеслам
    В Брюсселе пройдут слушания по делу Абдеслама и других обвиняемых в терроризме
    02:10 07.04.2016
    30Стрельба в немецком кинотеатре
    Абдеслам был задержан 18 марта. Первые слушания по делу Абдеслама совещательная палата суда первой инстанции Брюсселя провела 31 марта, тогда было принято решение об экстрадиции Абдеслама во Францию.
    Главный подозреваемый по делу о терактах в Париже Салах Абдеслам
    Суд в Бельгии решил экстрадировать Абдеслама во Францию
    19:48 31.03.2016
    44Стрельба в немецком кинотеатре
    Как заявил в четверг адвокат Абдеслама Седрик Муасс, его подзащитный готов сотрудничать с французскими властями, а также "хочет быть передан французским властям".
    Встреча президента РФ Путина с государственным секретарем США Керри
    Обзор ИноСМИ: Керри в Москве, приговор Караджичу, власти Бельгии признали ошибки
    11:27 25.03.2016
    336РФ и США: железный занавес
    Мировые СМИ пишут о приверженности РФ и США к политическому урегулированию в Сирии, признании ошибок властями Бельгии, вынесенном в Гааге приговоре бывшему лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу, а также о самом маленьком геноме в мире.
    Главный подозреваемый по делу о терактах в Париже Салах Абдеслам
    Абдеслам планировал провести новые теракты из Брюсселя - МИД Бельгии
    17:36 20.03.2016
    241Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Как сообщается, власти Бельгии серьезно воспринимают заявление о планах провести новые теракты, так как "обнаружили много оружия, тяжелого вооружения в ходе первых расследований".
    Спецоперация в Брюсселе по делу о терактах в Париже
    Абдеслам заявил, что передумал взрываться перед "Стад де Франс"
    04:43 20.03.2016
    1666Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Прокурор Парижа Франсуа Моленс отметил, что следует крайне осторожно относиться к первым заявлениям подозреваемого, роль которого в терактах в ходе следствия еще предстоит установить.
    Флаг Бельгии
    Прокуратура Бельгии предъявила обвинения Абдесламу
    18:57 19.03.2016
    696Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Как сообщается, Абдеслам и Аляах обвиняются следственным судьей в участии в теракте, которое привело к человеческим жертвам, и участии в деятельности террористической организации.
    Спецоперация в Брюсселе
    Поимка Абдеслама. АТО в Брюсселе длилась четыре дня
    09:10 19.03.2016
    1106Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Террорист Салах Абдеслам, которого в Бельгии называют "публичным врагом номер один", ранен и арестован в пятницу в ходе антитеррористической спецоперации в Брюсселе.
    Спецоперация в Брюсселе
    Глава МВД Бельгии одобряет экстрадицию Абдеслама во Францию
    22:42 18.03.2016
    49Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Как заявил Глава МВД Бельгии Ян Ямбон, это "нормально, что Салах Абдеслам будет экстрадирован в Париж и что французское правосудие будет рассматривать его дело".
    Главный подозреваемый по делу о терактах в Париже Салах Абдеслам
    Абдеслам и его раненый сообщник доставлены в брюссельский госпиталь – ТВ
    21:11 18.03.2016
    880Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    В пятницу в Моленбеке спецназом был ранен и арестован главный подозреваемый по делу о терактах в Париже Салах Абдеслам. Также получил ранение и был задержан его сообщник.
    Сотрудник полиции во время спецоперации в Брюсселе. Архивное фото
    Два мощных взрыва прогремели в брюссельском районе – ТВ
    20:35 18.03.2016
    620Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    По информации одного из телеканалов, в Брюсселе сейчас прогремели два мощных взрыва. В районе, где ранее был арестован Абдеслам и его предполагаемый сообщник, продолжается полицейская операция.
    Спецоперация в Брюсселе по делу о терактах в Париже
    Главный подозреваемый по делу о терактах в Париже арестован
    18:40 18.03.2016
    220Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    По информации бельгийских СМИ, в брюссельской коммуне Моленбек арестован главный подозреваемый по делу о терактах в Париже Салах Абдеслам. Есть также информация о ранении Абдеслама в перстрелке.
    Спецоперация полиции в Брюсселе
    Беспрецедентное АТО в Бельгии - главный подозреваемый не найден
    12:46 23.11.2015
    134Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Масштабная антитеррористическая спецоперация, в рамках которой были задействованы полиция, военные и вертолеты, прошла в ночь на понедельник в Бельгии. По словам властей, активность силовых служб была беспрецедентной. Уровень угрозы повышен до максимального.
    Спецоперация в Брюсселе: задержание подозреваемого в терактах в Париже
    Разыскиваемый по делу о терактах в Париже ранее работал в трамвайном депо
    16:30 16.11.2015
    117Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Салах Абдеслам, ранее объявленный в розыск в связи с террористическими атаками, два года проработал техником в трамвайном депо Брюсселя. Позднее он содержал кафе в мигрантском квартале столицы Бельгии.
    Антитеррористическая операция в Бельгии. Архивное фото
    Разыскиваемый по подозрению в атаке на Париж задержан в Бельгии - ТВ
    13:02 16.11.2015
    119Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    По словам корреспондента телеканала RTL, Абдеслам Салах был задержан живым у себя дома. По его словам, в ходе спецоперации полиция использовала слезоточивый газ.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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