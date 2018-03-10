Мировые СМИ пишут о приверженности РФ и США к политическому урегулированию в Сирии, признании ошибок властями Бельгии, вынесенном в Гааге приговоре бывшему лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу, а также о самом маленьком геноме в мире.
Масштабная антитеррористическая спецоперация, в рамках которой были задействованы полиция, военные и вертолеты, прошла в ночь на понедельник в Бельгии. По словам властей, активность силовых служб была беспрецедентной. Уровень угрозы повышен до максимального.
Салах Абдеслам, ранее объявленный в розыск в связи с террористическими атаками, два года проработал техником в трамвайном депо Брюсселя. Позднее он содержал кафе в мигрантском квартале столицы Бельгии.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".