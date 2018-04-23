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    "Парижский террорист" получил 20 лет тюрьмы

    (обновлено: )5310
    Судья согласился с доводами обвинения и следствия о преднамеренном и террористическом характере действий Салаха Абдеслама. Он и его сообщник получили по 20 лет заключения.
    Главный подозреваемый по делу о терактах в Париже Салах Абдеслам
    Didier LEBRUN / POOL / AFP

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Главный фигурант дела о терактах в Париже в 2015 году Салах Абдеслам был приговорен в понедельник уголовным судом Брюсселя к 20 годам заключения за вооруженное нападение в бельгийской столице в 2016 году на полицейских, которые пытались его задержать.

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    Соответствующее решение, согласно трансляции с заседания, которое проходит в отсутствии подсудимого, огласил судья, согласившийся с доводами обвинения и следствия о преднамеренном и террористическом характере действий Абдеслама.

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    Его сообщник, выходец из Туниса Суфиан Айари, также был приговорен к 20-летнему заключению. Оба приговорены к штрафу в размере 12 тысяч евро.

    В настоящее время не ясно, где будет отбывать назначенное наказание Абдеслам, так как он проходит обвиняемым по делу о терактах во французской столице и находится в одной из парижских тюрем.

    REUTERS POLICE NATIONALE
    Главный подозреваемый по делу о терактах в Париже Салах Абдеслам

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