"Парижский террорист" получил 20 лет тюрьмы

Didier LEBRUN / POOL / AFP

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Главный фигурант дела о терактах в Париже в 2015 году Салах Абдеслам был приговорен в понедельник уголовным судом Брюсселя к 20 годам заключения за вооруженное нападение в бельгийской столице в 2016 году на полицейских, которые пытались его задержать.

Соответствующее решение, согласно трансляции с заседания, которое проходит в отсутствии подсудимого, огласил судья, согласившийся с доводами обвинения и следствия о преднамеренном и террористическом характере действий Абдеслама.

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Его сообщник, выходец из Туниса Суфиан Айари, также был приговорен к 20-летнему заключению. Оба приговорены к штрафу в размере 12 тысяч евро.

В настоящее время не ясно, где будет отбывать назначенное наказание Абдеслам, так как он проходит обвиняемым по делу о терактах во французской столице и находится в одной из парижских тюрем.