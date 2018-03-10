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    Полиция Бельгии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
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    Массовые беспорядки в Брюсселе
    Массовые беспорядки в Брюсселе, десятки задержанных
    05:59 26.11.2017
    934Мигранты штурмуют ЕС
    Беспорядки на одной из торговых улиц в центре Брюсселя начались после завершения манифестации в поддержку оказавшихся в Ливии мигрантов. Группа молодежи из 30 человек громила витрины магазинов и полицейские автомобили.
    В Бельгии сумасшедшая зажарила своего ребенка на гриле
    В Бельгии сумасшедшая зажарила своего ребенка на гриле
    10:56 27.09.2017
    986
    В полицию обратились соседи подозреваемой после того, как они услышали душераздирающий детский крик, а затем увидели дым, выходящий из-под двери гаража.
    Военнослужащий застрелил мужчину в центре Брюсселя с поясом смертника
    Спецоперация бельгийских силовиков после теракта на центральном вокзале Брюсселя 
    01:09 21.06.2017
    122Неспокойная Европа. Нападение на военных в Брюсселе
    Во вторник вечером военные нейтрализовали неизвестного, устроившего небольшой взрыв на центральном вокзале Брюсселя, выстрелив в него из табельного оружия. По информации брюссельской полиции, ситуация находится под контролем.
    Полиция эвакуировала людей с главной площади Брюсселя
    Полиция эвакуировала людей с главной площади Брюсселя
    23:52 20.06.2017
    135Неспокойная Европа. Нападение на военных в Брюсселе
    После инцидента полиция эвакуировала людей с центрального вокзала. При этом, по информации СМИ, людей вывели и с главной площади города – "Гран пляс", а также из торговой галереи "Сент-Юбер", расположенной рядом с площадью и чуть ближе к центральному вокзалу.
    Полиция Италии усилила меры безопасности после терактов в Брюсселе. Архивное фото
    В Италии арестован алжирец, подозреваемый в причастности к терактам в Бельгии
    05:47 27.03.2016
    31Стрельба в немецком кинотеатре
    Джамал Эддин Уали обвиняется в изготовлении фальшивых документов, которые были использованы преступниками в ходе подготовки и осуществления кровавых терактов в Брюсселе и ранее в Париже.
    Взрывы в ходе полицейской операции в Брюсселе осуществили саперы. Видео
    Взрывы в ходе АТО в Брюсселе осуществили саперы 
    16:38 25.03.2016
    91Стрельба в немецком кинотеатре
    Взрывы в ходе полицейской операции в брюссельской коммуне Скарбек осуществили саперы, чтобы удостовериться, что у задержанного не было с собой оружия и взрывчатки, заявил бургомистр коммуны Бернар Клерфаи.
    Бельгийские военные обыскивают людей, входящих на станцию метро, после нападений в Брюсселе, Бельгия
    Три взрыва прогремели в зоне проведения АТО в Брюсселе
    15:54 25.03.2016
    5370Стрельба в немецком кинотеатре
    Как сообщил корреспондент местного телеканала, взрыв произошел на проспекте Рожье, где находятся службы по разминированию. Первые два взрыва с разницей в одну минуту прогремели в самом начале силовой операции.
    Полиция в Брюсселе
    Взрыв прогремел в районе полицейской операции в Брюсселе
    15:36 25.03.2016
    147Стрельба в немецком кинотеатре
    Как сообщил корреспондент местного телеканала, взрыв произошел на проспекте Рожье, где находятся службы по разминированию.
    В Брюсселе арестованы двое подозреваемых в причастности к терактам
    Взрывчатка, химикаты и флаг ИГ найдены при обысках в Брюсселе
    21:47 22.03.2016
    1099Стрельба в немецком кинотеатре
    По информации федеральной прокуратуры Бельгии, в результате обысков, которые прошли в Скарбеке, было обнаружено взрывное устройство, содержащее гвозди.
    Главный подозреваемый по делу о терактах в Париже Салах Абдеслам
    Абдеслам и его раненый сообщник доставлены в брюссельский госпиталь – ТВ
    21:11 18.03.2016
    880Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    В пятницу в Моленбеке спецназом был ранен и арестован главный подозреваемый по делу о терактах в Париже Салах Абдеслам. Также получил ранение и был задержан его сообщник.
    Спецоперация в Брюсселе по делу о терактах в Париже
    Завершена спецоперация против преступников в Брюсселе – СМИ
    21:27 15.03.2016
    543Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Ликвидирован один из предполагаемых террористов, вооруженный автоматом Калашникова. Он находился в квартире, шутрм которой провел полицейский спецназ.
    Спецоперация в Брюсселе: задержание подозреваемого в терактах в Париже
    Полиция не обнаружила Салаха Абдеслама в ходе операции в Брюсселе – ТВ
    15:31 16.11.2015
    59Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    "Полиция разыскивала Салаха Абдеслама, который, по всей вероятности, участвовал в терактах в Париже в пятницу. Полицейские рассчитывали найти его в этом доме, но его не нашли",- сообщила эксперт со ссылкой на информированные источники.
    Спецоперация полиции Бельгии по задержанию подозреваемого в терактах в Париже. Видео
    Спецоперация полиции Бельгии по задержанию подозреваемого в терактах в Париже 
    15:21 16.11.2015
    119Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Полиция третий день подряд проводит обыски в Моленбеке, где в субботу были задержаны пять человек. В понедельник, по информации СМИ, был задержан один человек.
    Флаг Швеции
    В Швеции признали разведчиков из РФ главной угрозой для страны в 2014 году
    15:32 18.03.2015
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    Шведские СМИ, со ссылкой на ежегодный доклад Службы госбезопасности Швеции, сообщили, что деятельность российских разведчиков в стране осуществляется, в том числе под прикрытием дипломатического статуса.
    Полиция Бельгии. Архивное фото
    Один человек ранен в ходе перестрелки в центре Брюсселя - СМИ
    12:24 23.02.2015
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    Инцидент произошел на улице Журдан в респектабельном районе бельгийской столицы рано утром в понедельник. Правоохранительные органы пока не комментируют происшедшее.
    Европарламент
    Европарламент частично эвакуирован из-за подозрительного автомобиля
    14:41 02.02.2015
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    Европейский парламент в Брюсселе был эвакуирован частично, после того, как возле здания был обнаружен подозрительный автомобиль.
    В Киеве почтили память погибших в обстреле Мариуполя
    Хроника 25 января: заседание СНБО и траур в Мариуполе
    09:32 26.01.2015
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    Объявленный накануне общеукраинский траур по жертвам обстрела в Мариуполе продлится еще два дня в самом городе. Из-за ситуации на Донбассе парламент Украины соберется на внеочередное заседание во вторник, 27 января.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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