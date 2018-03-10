Беспорядки на одной из торговых улиц в центре Брюсселя начались после завершения манифестации в поддержку оказавшихся в Ливии мигрантов. Группа молодежи из 30 человек громила витрины магазинов и полицейские автомобили.
Во вторник вечером военные нейтрализовали неизвестного, устроившего небольшой взрыв на центральном вокзале Брюсселя, выстрелив в него из табельного оружия. По информации брюссельской полиции, ситуация находится под контролем.
После инцидента полиция эвакуировала людей с центрального вокзала. При этом, по информации СМИ, людей вывели и с главной площади города – "Гран пляс", а также из торговой галереи "Сент-Юбер", расположенной рядом с площадью и чуть ближе к центральному вокзалу.
Взрывы в ходе полицейской операции в брюссельской коммуне Скарбек осуществили саперы, чтобы удостовериться, что у задержанного не было с собой оружия и взрывчатки, заявил бургомистр коммуны Бернар Клерфаи.
Как сообщил корреспондент местного телеканала, взрыв произошел на проспекте Рожье, где находятся службы по разминированию. Первые два взрыва с разницей в одну минуту прогремели в самом начале силовой операции.
"Полиция разыскивала Салаха Абдеслама, который, по всей вероятности, участвовал в терактах в Париже в пятницу. Полицейские рассчитывали найти его в этом доме, но его не нашли",- сообщила эксперт со ссылкой на информированные источники.
Шведские СМИ, со ссылкой на ежегодный доклад Службы госбезопасности Швеции, сообщили, что деятельность российских разведчиков в стране осуществляется, в том числе под прикрытием дипломатического статуса.
Объявленный накануне общеукраинский траур по жертвам обстрела в Мариуполе продлится еще два дня в самом городе. Из-за ситуации на Донбассе парламент Украины соберется на внеочередное заседание во вторник, 27 января.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".