наверх
10.03.201804:31
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Радован Караджич

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Радован Караджич
    Караджичу вынесен предельно суровый приговор - МИД РФ
    18:28 25.03.2016
    110
    Согласно информации МИД РФ, поддерживая создание МТБЮ в 1993 году, Россия прямо заявляла, что трибунал не должен стать местом сведения счетов или инструментом мести, а быть истинным институтом правосудия.
    Встреча президента РФ Путина с государственным секретарем США Керри
    Обзор ИноСМИ: Керри в Москве, приговор Караджичу, власти Бельгии признали ошибки
    11:27 25.03.2016
    336РФ и США: железный занавес
    Мировые СМИ пишут о приверженности РФ и США к политическому урегулированию в Сирии, признании ошибок властями Бельгии, вынесенном в Гааге приговоре бывшему лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу, а также о самом маленьком геноме в мире.
    Радован Караджич
    Бывший лидер боснийских сербов Караджич приговорен к 40 годам тюрьмы
    07:59 25.03.2016
    638
    Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал экс-президента Республики Сербской (РС) в Боснии и Герцеговине (БиГ) Радована Караджича виновным по десяти из одиннадцати пунктов обвинения, включая геноцид в Сребренице.
    Радован Караджич приговорен к 40 годам тюрьмы
    Караджич получил 40 лет тюрьмы 
    18:51 24.03.2016
    147
    Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге признал виновным по 10 из 11 пунктов обвинения бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича в преступлениях в Боснии и Герцеговине в ходе войны 1992-1995 годов.
    Радован Караджич
    Бывший лидер боснийских сербов Караджич приговорен к 40 годам тюрьмы
    17:48 24.03.2016
    522
    Караджичу зачтено время, проведенное в тюрьме трибунала, он имеет право обжаловать приговор. Сейчас Караджичу 70 лет. Он обвинялся в геноциде в Сребренице и в других преступлениях против боснийских мусульман и хорватов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги

    Персоны