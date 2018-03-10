Согласно информации МИД РФ, поддерживая создание МТБЮ в 1993 году, Россия прямо заявляла, что трибунал не должен стать местом сведения счетов или инструментом мести, а быть истинным институтом правосудия.
Мировые СМИ пишут о приверженности РФ и США к политическому урегулированию в Сирии, признании ошибок властями Бельгии, вынесенном в Гааге приговоре бывшему лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу, а также о самом маленьком геноме в мире.
Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал экс-президента Республики Сербской (РС) в Боснии и Герцеговине (БиГ) Радована Караджича виновным по десяти из одиннадцати пунктов обвинения, включая геноцид в Сребренице.
Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге признал виновным по 10 из 11 пунктов обвинения бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича в преступлениях в Боснии и Герцеговине в ходе войны 1992-1995 годов.
Караджичу зачтено время, проведенное в тюрьме трибунала, он имеет право обжаловать приговор. Сейчас Караджичу 70 лет. Он обвинялся в геноциде в Сребренице и в других преступлениях против боснийских мусульман и хорватов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".