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МИД Бельгии
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
13
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Абдеслам планировал провести новые теракты из Брюсселя - МИД Бельгии
17:36 20.03.2016
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Теракты в Париже и спецоперации в Европе
Как сообщается, власти Бельгии серьезно воспринимают заявление о планах провести новые теракты, так как "обнаружили много оружия, тяжелого вооружения в ходе первых расследований".
За создание трибунала по крушению Boeing выступают уже пять стран
00:29 14.07.2015
997
Трибунал в деле MH17: быть или не быть
Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина призывают членов Совета Безопасности ООН поддержать предложение о создании трибунала с тем, чтобы обеспечить привлечение к ответственности виновных.
Глава МИД Бельгии ожидает, что счета дипмиссий РФ разморозят в начале недели
15:27 21.06.2015
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Новые санкции в отношении России.
По словам главы МИД Бельгии Дидье Рейндерса, это будет решением для всех банковских счетов российского посольства, а также представительств при НАТО и при Евросоюзе.
Власти Бельгии решили разблокировать часть счетов РФ - СМИ
22:36 20.06.2015
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Новые санкции в отношении России.
Согласно заявлению министра иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерса, "было найдено решение, чтобы разблокировать в первую очередь счета для работы посольств".
МИД Бельгии: крымский кризис будет долго бросать тень на отношения ЕС с РФ
01:08 12.06.2015
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Новые санкции в отношении России.
Как заявил глава бельгийского внешнеполитического ведомства Дидье Рейндерс, несмотря на трудности, "равновесие должно быть найдено между Россией и Европой".
МИД Бельгии призывает ЕС "давить не только на Москву, но и на Киев"
22:37 11.06.2015
1758
Как заявил глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс, органы Совета Европы, особенно Венецианская комиссия, могут способствовать имплементации политических аспектов минского соглашения.
Совет Европы может сыграть роль в обмене пленными в Донбассе - МИД Бельгии
12:16 09.04.2015
109
Год АТО: причины и следствия
Министр иностранных дел Бельгии провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Бельгийский дипломат отметил, что внимательно следит за обменом пленными в Донбассе.
МИД Бельгии осудил нападение на ресторан в Мали
10:13 07.03.2015
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Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс подтвердил, что в числе пяти погибших в результате нападения на ресторан в столице республики Мали Бамако был гражданин Бельгии.
Санкции против РФ должны быть продлены до конца года - МИД Бельгии
09:27 07.03.2015
143
Новые санкции в отношении России.
Санкции должны быть продлены до конца 2015 года, по словам главы МИД Бельгии Дидье Рейндерса, если не будет признаков реальной деэскалации ситуации на востоке Украины.
ЕС и ОБСЕ требуют полного доступа наблюдателей в Донбассе
08:52 07.03.2015
614
Донбасс - мир?
Как отметил глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс, увеличение количества наблюдателей ОБСЕ будет иметь положительные последствия, но сначала нужно предоставить им доступ.
В ЕС не обсуждают направление миротворцев в Украину - МИД Бельгии
12:52 06.03.2015
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Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс отметил, что вопрос введения миротворческого контингента в Украину на повестке дня саммита "Восточное партнерство" не обсуждался.
Бельгия: ЕС может усилить экономические санкции против России
17:44 29.01.2015
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Новые санкции в отношении России.
По словам министр иностранных дел Бельгии Рейндерса, в четверг Еросоюз может пойти еще дальше в том, что касается индивидуальных ограничительных мер против лиц и предприятий РФ.
Главы МИД ЕС обсуждают возможные контакты с РФ по Сирии, Ираку и энергетике
18:42 19.01.2015
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Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс сообщил, что главы МИД стран ЕС пытаются понять, как выстроить отношения с Россией в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
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Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
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