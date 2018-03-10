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    МИД Бельгии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Главный подозреваемый по делу о терактах в Париже Салах Абдеслам
    Абдеслам планировал провести новые теракты из Брюсселя - МИД Бельгии
    17:36 20.03.2016
    241Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Как сообщается, власти Бельгии серьезно воспринимают заявление о планах провести новые теракты, так как "обнаружили много оружия, тяжелого вооружения в ходе первых расследований".
    На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777. Архивное фото
    За создание трибунала по крушению Boeing выступают уже пять стран
    00:29 14.07.2015
    997Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина призывают членов Совета Безопасности ООН поддержать предложение о создании трибунала с тем, чтобы обеспечить привлечение к ответственности виновных.
    Дидье Рейндерс
    Глава МИД Бельгии ожидает, что счета дипмиссий РФ разморозят в начале недели
    15:27 21.06.2015
    340Новые санкции в отношении России.
    По словам главы МИД Бельгии Дидье Рейндерса, это будет решением для всех банковских счетов российского посольства, а также представительств при НАТО и при Евросоюзе.
    Флаг Бельгии
    Власти Бельгии решили разблокировать часть счетов РФ - СМИ
    22:36 20.06.2015
    534Новые санкции в отношении России.
    Согласно заявлению министра иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерса, "было найдено решение, чтобы разблокировать в первую очередь счета для работы посольств".
    Дидье Рейндерс
    МИД Бельгии: крымский кризис будет долго бросать тень на отношения ЕС с РФ
    01:08 12.06.2015
    661Новые санкции в отношении России.
    Как заявил глава бельгийского внешнеполитического ведомства Дидье Рейндерс, несмотря на трудности, "равновесие должно быть найдено между Россией и Европой".
    Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс
    МИД Бельгии призывает ЕС "давить не только на Москву, но и на Киев"
    22:37 11.06.2015
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    Как заявил глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс, органы Совета Европы, особенно Венецианская комиссия, могут способствовать имплементации политических аспектов минского соглашения.
    Флаг Бельгии
    Совет Европы может сыграть роль в обмене пленными в Донбассе - МИД Бельгии
    12:16 09.04.2015
    109Год АТО: причины и следствия
    Министр иностранных дел Бельгии провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Бельгийский дипломат отметил, что внимательно следит за обменом пленными в Донбассе.
    Флаг Бельгии
    МИД Бельгии осудил нападение на ресторан в Мали
    10:13 07.03.2015
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    Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс подтвердил, что в числе пяти погибших в результате нападения на ресторан в столице республики Мали Бамако был гражданин Бельгии.
    Флаг Бельгии
    Санкции против РФ должны быть продлены до конца года - МИД Бельгии
    09:27 07.03.2015
    143Новые санкции в отношении России.
    Санкции должны быть продлены до конца 2015 года, по словам главы МИД Бельгии Дидье Рейндерса, если не будет признаков реальной деэскалации ситуации на востоке Украины.
    Работники миссии ОБСЕ и украинские военные в Парасковиевке
    ЕС и ОБСЕ требуют полного доступа наблюдателей в Донбассе
    08:52 07.03.2015
    614Донбасс - мир?
    Как отметил глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс, увеличение количества наблюдателей ОБСЕ будет иметь положительные последствия, но сначала нужно предоставить им доступ.
    Миротворец на фоне флага ООН. Архивное фото
    В ЕС не обсуждают направление миротворцев в Украину - МИД Бельгии
    12:52 06.03.2015
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    Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс отметил, что вопрос введения миротворческого контингента в Украину на повестке дня саммита "Восточное партнерство" не обсуждался.
    Европейский союз
    Бельгия: ЕС может усилить экономические санкции против России
    17:44 29.01.2015
    180Новые санкции в отношении России.
    По словам министр иностранных дел Бельгии Рейндерса, в четверг Еросоюз может пойти еще дальше в том, что касается индивидуальных ограничительных мер против лиц и предприятий РФ.
    Флаги России и ЕС
    Главы МИД ЕС обсуждают возможные контакты с РФ по Сирии, Ираку и энергетике
    18:42 19.01.2015
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    Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс сообщил, что главы МИД стран ЕС пытаются понять, как выстроить отношения с Россией в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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