Подозреваемый был вызван в суд города Акбу провинции Беджая. По данным прокурора, проживавший в Бельгии мужчина подозревается в принадлежности к террористической группировке, причастной к терактам в Париже.
Президент Франции Франсуа Олланд, принимая участие в торжественной церемонии в Префектуре полиции Парижа, отдал дань памяти погибшим при исполнении служебного долга сотрудникам полиции и служб безопасности.
Страх и паника, сковавшие охваченную терактами Францию даже спустя месяц после трагедии остаются полноправными хозяевами Парижа. Самый красивый город Европы рискует больше никогда не вернуться к своей привычной беззаботной жизни.
Французский авианосец "Шарль де Голль", который в составе дислоцированной в Восточном Средиземноморье военно-морской авиагруппы участвует в операциях против террористической группировки "Исламское государство" в ближайшие дни займет позицию в Персидском заливе.
В подчинении аль-Аднани "есть эмиры по национальному признаку: один француз и один франкофон". Именно последние двое руководят террористическими операциями во франкоязычных странах, утверждает профессор криминологии из Франции Ален Бауэр.
Неизвестные вооруженные люди захватили заложников в городе Рубэ на севере Франции, недалеко от границы с Бельгией. Инцидент произошел после того, как злоумышленники были остановлены дорожной полицией для проведения контроля.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".