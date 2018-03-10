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    Теракт в Париже 13 ноября 2015 года

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 116
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    Джамал Эддин Уали обвиняется в изготовлении фальшивых документов, которые были использованы преступниками в ходе подготовки и осуществления кровавых терактов в Брюсселе и ранее в Париже.
    Спецоперация в Брюсселе по делу о терактах в Париже
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    Прокурор Парижа Франсуа Моленс отметил, что следует крайне осторожно относиться к первым заявлениям подозреваемого, роль которого в терактах в ходе следствия еще предстоит установить.
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    В пятницу в Моленбеке спецназом был ранен и арестован главный подозреваемый по делу о терактах в Париже Салах Абдеслам. Также получил ранение и был задержан его сообщник.
    Сотрудник полиции во время спецоперации в Брюсселе. Архивное фото
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    20:35 18.03.2016
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    По информации одного из телеканалов, в Брюсселе сейчас прогремели два мощных взрыва. В районе, где ранее был арестован Абдеслам и его предполагаемый сообщник, продолжается полицейская операция.
    Спецоперация в Париже. Архивное фото
    Подозреваемый в парижских терактах взят под стражу в Алжире
    23:10 27.02.2016
    63Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Подозреваемый был вызван в суд города Акбу провинции Беджая. По данным прокурора, проживавший в Бельгии мужчина подозревается в принадлежности к террористической группировке, причастной к терактам в Париже.
    Спецоперация в Париже, Архивное фото
    Организатор терактов в Париже прибыл в ЕС с группой из 90 боевиков
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    971Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    В страны Евросоюза, в том числе во Францию, Германию, Испанию и Британию, попали от 50 до 60 предполагаемых боевиков из группы Абдельхамида Абауда.
    Олланд: террористическая угроза сохраняется. Видео
    Олланд: террористическая угроза сохраняется 
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    47Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Президент Франции Франсуа Олланд, принимая участие в торжественной церемонии в Префектуре полиции Парижа, отдал дань памяти погибшим при исполнении служебного долга сотрудникам полиции и служб безопасности.
    Повышенные меры безопасности в Бельгии
    В Бельгии десятому подозреваемому в парижских терактах оглашены обвинения
    11:34 31.12.2015
    341Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Подозреваемого задержали после обыска в коммуне Моленбек. У него обнаружено около 10 сотовых телефонов, которые на данный момент изучаются.
    Антитеррористический митинг в Париже
    Мусульмане на митинге против ИГИЛ в Париже 
    11:10 14.12.2015
    186Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Через месяц после террористической атаки на Париж в столице Франции был организован митинг против "Исламского государства", в котором приняли участие и мусульмане.
    Вертолет немецкой полиции, архивное фото
    Исламист из ФРГ разыскивается в связи с терактами в Париже – СМИ
    03:14 12.12.2015
    21Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Мужчина числится последним номером в списке из 16 наиболее активно разыскиваемых в Германии граждан, на первом месте находится главный подозреваемый в организации терактов в Париже Салах Абдеслам.
    Спецоперация в парижском пригороде Сен-Дени
    Франция после терактов. Придет ли в Париж настоящее Рождество?
    19:20 08.12.2015
    405Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Страх и паника, сковавшие охваченную терактами Францию даже спустя месяц после трагедии остаются полноправными хозяевами Парижа. Самый красивый город Европы рискует больше никогда не вернуться к своей привычной беззаботной жизни.
    Визит Олланда на авианосец Шарль де Голль у берегов Сирии. Видео
    Визит Олланда на авианосец "Шарль де Голль" у берегов Сирии 
    04:34 05.12.2015
    198Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Французский авианосец "Шарль де Голль", который в составе дислоцированной в Восточном Средиземноморье военно-морской авиагруппы участвует в операциях против террористической группировки "Исламское государство" в ближайшие дни займет позицию в Персидском заливе.
    АТО в Бельгии: задержания проходят каждый день
    Двое подозреваемых в Бельгии обвиняются в терроризме – прокуратура
    15:14 03.12.2015
    25Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Подозрения объявлены бельгийцу и французу, которые проживают в эмигрантской коммуне Брюсселя. Один из них пытался вылететь из Бельгии в Марокко.
    Спецоперация в парижском пригороде Сен-Дени. Архивное фото
    Организатором терактов в Париже может быть Абу Мохаммед аль-Аднани
    23:35 30.11.2015
    102Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    В подчинении аль-Аднани "есть эмиры по национальному признаку: один француз и один франкофон". Именно последние двое руководят террористическими операциями во франкоязычных странах, утверждает профессор криминологии из Франции Ален Бауэр.
    Теракты в мире за последние 15 лет. Видео
    Теракты в мире за последние 15 лет 
    22:26 24.11.2015
    356Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    В интернете опубликован видеоролик, в котором на мировую карту нанесены крупные теракты, в более чем 20 странах. Ролик сделал и опубликовал на своем канале в Youtube немецкий дизайнер Милан Вукович.
    АТО в Бельгии: задержания проходят каждый день
    Неизвестные захватили заложников в городе Рубэ на севере Франции
    21:31 24.11.2015
    1616Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Неизвестные вооруженные люди захватили заложников в городе Рубэ на севере Франции, недалеко от границы с Бельгией. Инцидент произошел после того, как злоумышленники были остановлены дорожной полицией для проведения контроля.
    АТО в Бельгии: задержания проходят каждый день
    АТО в Бельгии: задержания проходят каждый день 
    16:25 24.11.2015
    209Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Масштабная антитеррористическая спецоперация, в рамках которой были задействованы полиция, военные и вертолеты, прошла в ночь на понедельник в Бельгии.
    Полиция Парижа. Архивное фото
    Пояс со взрывчаткой обнаружен к западу от Парижа - ТВ
    21:07 23.11.2015
    169Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Пояс был найден в мусорном баке. В поясе имеется два заряда: один на уровне живота, второй на спине. Сообщается, что пояс имел схожую форму с теми, что использовались при серии терактов в Париже.
    Концерт Джонни Холлидея. Архивное фото
    В Брюсселе отменен концерт рок-певца Джонни Холлидея из-за угрозы терактов
    15:18 23.11.2015
    24Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Концерт известного французского рок-исполнителя с бельгийскими корнями Джонни Холлидея аннулирован и перенесен на 26 марта 2016 года из-за угрозы терактов.
    Офис Microsoft
    Власти США проведут переговоры с IT-гигантами о доступе к зашифрованной информации
    03:14 21.11.2015
    48Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Дискуссия о допустимости ведения американскими компаниями сверхзащищенной переписки стала вновь острой после терактов во французской столице.
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