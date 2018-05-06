Франция негодует. От Трампа ждут извинений за слова о терактах в Париже

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр в эфире телеканала BFMTV потребовал от президента США Дональда Трампа извиниться за его слова о терактах в Париже в ноябре 2015 года.

В пятницу хозяин Белого дома заявил, что жертв терактов в ноябре 2015 года в Париже могло быть меньше, если бы во Франции разрешили носить огнестрельное оружие. Это, по его мнению, позволило бы пострадавшим самостоятельно нейтрализовать джихадистов. "Террористы бы спасались бегством или были застрелены, это была бы совсем другая история", — сказал президент США.

Глава Минфина Франции, со своей стороны, назвал слова американского лидера "оскорбительными и недостойными".

"Разве мы позволяем себе давать подобные комментарии относительно массовых убийств, которые происходят в США из-за свободного распространения оружия? Я хотел бы, чтобы он взял свои слова обратно и выразил сожаление", — заявил Ле Мэр.

Высказывания Трампа также раскритиковал французский МИД. В министерстве потребовали "относиться с уважением к памяти погибших" и указали на то, что свободный оборот огнестрельного оружия только упрощает организацию террористических атак.

Напомним, в ноябре 2015 года в Париже совершена серия терактов. В концертном зале "Батаклан" террористы захватили заложников: двое из них привели в действие пояса смертника, одного ликвидировала полиция во время штурма. Три боевика подорвали себя рядом со стадионом "Стад де Франс", где играли футбольные сборные Франции и Германии, еще один — на бульваре Вольтер. Кроме того, боевики устроили стрельбу в нескольких кафе и ресторанах.

Жертвами атак стали 130 человек, несколько сотен ранены.

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Позднее сообщалось, что власти Франции установили личности троих подозреваемых в причастности к терактам: гражданин Франции 29-летний Исмаил Омар Мостефаи, Абдулакбак Б. 1990 года рождения, рядом с телом которого был обнаружен сирийский паспорт, и гражданин Сирии Ахмед Алмохаммед, которого также причисляют к организаторам терактов. Кроме того, в атаке участвовал 20-летний гражданин Франции Биляль Хадфи.

Позже французская радиостанция RTL раскрыла имя предполагаемого организатора парижских терактов. По ее данным, за атаками стоял 27-летний сириец Абдельхамид Абауд.