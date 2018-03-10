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    Джонни Холлидей (Жан-Филипп Смет)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Тысячи людей прощаются с Джонни Холлидеем на улицах Парижа
    Главные темы недели: новые вызовы Ирака, напряжение в Израиле, прощание с Холлидеем
    10:31 10.12.2017
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    После победы над ИГ перед Ирак ждут непростые времена, в Израиле накаляется обстановка, тысячи людей простились с Джонни Холидеем — такие главные новости мировых СМИ.
    Тысячи людей прощаются с Джонни Холлидеем на улицах Парижа
    Даже Макрон. Тысячи людей прощаются с Джонни Холлидеем на улицах Парижа
    18:59 09.12.2017
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    Кортеж, в котором едет катафалк с телом Холлидея, незадолго до полудня начал движение по главной улице города - Елисейским полям - в сопровождении полицейских.
    Концерт Джонни Холлидея. Архивное фото
    Скончалась рок-легенда Франции Джонни Холлидей
    06:46 06.12.2017
    159
    Джонни Холлидей скончался на 75-ом году жизни. За свою карьеру он осуществил более 400 турне, которые собрали более 15 миллионов зрителей.
    Французский рок-музыкант и актер Джонни Холлидей
    Певец Джонни Холлидей болен раком
    10:59 09.03.2017
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    Как рассказал сам артист на своей странице в Twitter, у него обнаружили раковые клетки несколько месяцев назад. Он отметил, что находится в хорошей физической форме.
    Концерт Джонни Холлидея. Архивное фото
    В Брюсселе отменен концерт рок-певца Джонни Холлидея из-за угрозы терактов
    15:18 23.11.2015
    24Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Концерт известного французского рок-исполнителя с бельгийскими корнями Джонни Холлидея аннулирован и перенесен на 26 марта 2016 года из-за угрозы терактов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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