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    Eagles of Death Metal (рок-группа)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    U2 и Eagles Of Death Metal в Париже. Видео
    Выступление групп Eagles of Death Metal и U2 в Париже 
    06:54 08.12.2015
    195Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Вечером в понедельник на сцену концертно-спортивного комплекса "Берси Арена", вместимость которого составляет 16 тысяч человек, вышла ирландская рок-группа U2. В финале концерта на сцену поднялась группа Eagles of Death Metal.
    U2 и Eagles Of Death Metal в Париже
    Игравшая в день теракта рок-группа вновь выступила в Париже
    01:35 08.12.2015
    48Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Группа Eagles of Death Metal выступала в театре "Батаклан" 13 ноября, когда неизвестные захватили заложников и открыли огонь. В результате погибли 89 человек, в том числе музыкальный менеджер группы Ник Александер.
    Музыканты Eagles of Death Metal о теракте в Париже. Видео
    Музыканты Eagles of Death Metal о теракте на их концерте в Париже 
    05:53 26.11.2015
    325Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Солист рок-группы Джесси Хьюз рассказал, что когда началась стрельба, он бросился искать свою девушку Тьюздей. Он подбежал к входной двери и увидел стрелявшего человека.
    Теракт в Париже
    Рок-группа, игравшая в Париже, приостановила все выступления
    04:43 19.11.2015
    266Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Музыканты сообщили, что приостанавливают все свои выступления "до дальнейшего уведомления". Они также выразили благодарность полиции Франции, ФБР, США и министерству иностранных дел Франции.
    Eagles Of Death Metal. Архивное фото
    Информация о гибели участника рок-группы во время теракта не подтвердилась
    06:44 14.11.2015
    1711Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    По последним данным, музыканты покинули клуб, где проходил концерт. Позднее на связь с родными вышли и остальные члены команды калифорнийской группы.
    Группа Eagles Of Death Metal
    Участник рок-группы, игравшей в парижском театре во время теракта, погиб - СМИ
    05:58 14.11.2015
    882Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Один человек из состава американской группы Eagles Of Death Metal, на концерте которой в парижском театре произошел теракт, погиб. Сама группа не подтверждает и не опровергает эту информацию.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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