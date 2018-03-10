Вечером в понедельник на сцену концертно-спортивного комплекса "Берси Арена", вместимость которого составляет 16 тысяч человек, вышла ирландская рок-группа U2. В финале концерта на сцену поднялась группа Eagles of Death Metal.
Группа Eagles of Death Metal выступала в театре "Батаклан" 13 ноября, когда неизвестные захватили заложников и открыли огонь. В результате погибли 89 человек, в том числе музыкальный менеджер группы Ник Александер.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.