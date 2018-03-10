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    Елисейский дворец

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Елисейский дворец. Архивное фото
    Режим ЧП и пограничный контроль введены во Франции - Елисейский дворец
    03:11 14.11.2015
    216Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    В ходе заседания Совета министров по представлению премьер-министра, министра внутренних дел и министра юстиции одобрен указ об объявлении режима чрезвычайного положения, сообщается в заявлении Елисейского дворца.
    Владимир Путин и Франсуа Олланд
    Встреча Путина и Олланда проходит в Елисейском дворце
    13:20 02.10.2015
    484Встреча "нормандской четверки" в Париже
    С российской стороны в беседе также участвуют глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента и пресс-секретарь РФ Юрий Ушаков и Дмитрий Песков.
    Президент Франции Франсуа Олланд общается с журналистами на тему греческого кризиса.
    Олланд осудил беспорядки у стен Рады - Елисейский дворец
    12:45 02.09.2015
    443Расследование столкновений под Радой
    Президент Франции распространил заявление, в котором он принес соболезнования семье погибшего бойца Национальной гвардии. Олланд подтвердил свою "солидарность с президентом Порошенко".
    Ангела Меркель и Франсуа Олланд. Архивное фото
    Олланд, Меркель и Путин призвали прекратить огонь в Донбассе 1 сентября
    23:38 29.08.2015
    194"Нормандский формат" и Донбасс.
    Как сообщает пресс-служба Елисейского дворца, лидеры государств подчеркнули, что постоянное соблюдение режима прекращения огня является необходимостью в связи с положением гражданского населения на востоке Украины.
    Встреча нормандской четверки в Минске. Архивное фото
    "Нормандская четверка" договорилась по четырем ключевым направлениям
    02:17 24.07.2015
    617Переговоры по Донбассу
    Как сообщает Елисейский дворец, "лидеры четырех стран отметили договоренности профильной рабочей группы в Минске по отводу танков и легкой артиллерии на расстояние 15 км по обе стороны от линии разграничения".
    Жизнь в Дебальцево
    "Нормандская четверка" договорилась о встречах рабочих групп по Украине
    19:09 30.04.2015
    153Год АТО: причины и следствия
    Встречи четырех рабочих групп ознаменуют переход к политической стадии реализации минских соглашений, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Елисейского дворца.
    Встреча нормандской четверки
    "Нормандская четверка" обсудила ситуацию в Украине - Елисейский дворец
    18:54 30.04.2015
    775Год АТО: причины и следствия
    Согласно заявлению Елисейского дворца, поступившему в РИА Новости, обсуждались также дополнительные шаги, направленные на ускорение реализации минских соглашений.
    Крушение вертолетов в Аргентине
    При столкновении вертолетов в Аргентине погибли олимпийские призеры
    05:59 10.03.2015
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    Во вторник Елисейский дворец подтвердил гибель восьми граждан Франции в Аргентине. Среди погибших граждан Франции, в частности, член олимпийской сборной Франции по плаванию Камиль Мюффа и олимпийский призер в соревнованиях по боксу Алексис Вастен.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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