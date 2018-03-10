В ходе заседания Совета министров по представлению премьер-министра, министра внутренних дел и министра юстиции одобрен указ об объявлении режима чрезвычайного положения, сообщается в заявлении Елисейского дворца.
Как сообщает пресс-служба Елисейского дворца, лидеры государств подчеркнули, что постоянное соблюдение режима прекращения огня является необходимостью в связи с положением гражданского населения на востоке Украины.
Как сообщает Елисейский дворец, "лидеры четырех стран отметили договоренности профильной рабочей группы в Минске по отводу танков и легкой артиллерии на расстояние 15 км по обе стороны от линии разграничения".
Во вторник Елисейский дворец подтвердил гибель восьми граждан Франции в Аргентине. Среди погибших граждан Франции, в частности, член олимпийской сборной Франции по плаванию Камиль Мюффа и олимпийский призер в соревнованиях по боксу Алексис Вастен.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.