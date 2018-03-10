Президент США Дональд Трамп все же решился выполнить свое предвыборное обещание и резолюцию Конгресса от 1995 года и дал распоряжение о переносе посольства США в Иерусалим, тем самым де юре признавая этот город столицей Израиля.
Удары по Киеву от соседей с Запада, совсем недавно причислявших себя к его ярым сторонникам, посыпались градом. Из кабинета президента Польши пригрозили пересмотром позиции в подходах к Киеву и Москве.
Если нынешней украинской власти кажется таким уж необходимым шагом признать Россию страной-"агрессором", то Киев должен прилагать усилия на внешнеполитической арене, а не сотрясать воздух внутри страны, считает политолог Николай Спиридонов.
Трамп отправляет сигнал американским элитам, что многие мировые конфликты остаются нерешенными, и он мог бы их решить, отмечает Руслан Бортник. Впрочем, против выступают люди, зарабатывающие огромные деньги на войне.
На вопрос, верит ли министр в возможность договориться с Украиной по поводу преступлений УПА и роли Бандеры, Ващиковский ответил, что польская сторона предлагает взаимодействие для того, чтобы "примирить наши дискурсы".
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире "ГС" заявил, что сейчас ситуация в стране для разрыва дипломатических контактов с Россией гораздо хуже, чем была в 2014 году.
Нынешние отношения между украинцами и поляками многие эксперты называют не иначе, как "предконфликтными", пишут мировые СМИ. Не стоит ли обеим сторонам во имя общего блага воздержаться от эскалации спекуляций на сложных периодах совместной истории?
В США ненавидящие Россию либералы переходят на сторону неоконсерваторов, стремящихся спровоцировать новый виток эскалации конфликта в Украине, пишут мировые СМИ. Как это повлияет на вероятность рационального и мирного урегулирования кризиса?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".