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    межгосударственные отношения

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 111
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    Елена Дьяченко
    Украино-польские отношения пока заминированы - Дьяченко
    15:09 08.02.2018
    279Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    По мнению юриста Елены Дяченко, именно украинская, а не польская власть первой заложила мину замедленного действия в отношения двух стран.
    Флаги Украины и Польши
    Почему Польша, "адвокат" Украины в ЕС, стала "прокурором"?
    18:34 12.01.2018
    1482Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    По мнению польских экспертов, у правительства Польши есть некая программа действий в отношениях с Украиной по установлению исторической правды. И вряд ли она миролюбива.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Ближневосточная хаотизация от Трампа
    10:54 08.12.2017
    452Погромы будут? Трамп высказался по Иерусалиму
    Президент США Дональд Трамп все же решился выполнить свое предвыборное обещание и резолюцию Конгресса от 1995 года и дал распоряжение о переносе посольства США в Иерусалим, тем самым де юре признавая этот город столицей Израиля.
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    Польша и Европа готовы "изменить" Украине. С Россией!
    11:45 01.12.2017
    2853Саммит Восточного партнерства: чего ждать Украине?
    Удары по Киеву от соседей с Запада, совсем недавно причислявших себя к его ярым сторонникам, посыпались градом. Из кабинета президента Польши пригрозили пересмотром позиции в подходах к Киеву и Москве.
    Кандидат политических наук Владимир Кушниренко
    Зачем Украине хаос в отношениях с соседями?
    19:55 28.11.2017
    1166
    Нашим политикам не хватает профессионализма, чтобы предусмотреть последствия своих слов или действий в процессе устранения конкурентов, считает эксперт-международник.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Черное дело Климкина и МИД Украины живет и побеждает Европу
    11:16 24.11.2017
    2925
    Говорим – МИД, подразумеваем – скандал. Говорим – Климкин, подразумеваем – конфуз, провал, унижение национального достоинства. На внешнеполитической сцене Киев окунулся в череду разочарований и неудач.
    На границе с Польшей появилась оскорбительная надпись
    Польский "черный список" украинцев - реакция в соцсетях
    14:11 20.11.2017
    1736Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Появившийся не так давно скандальный "черный список" украинцев Киев и Варшава решили пересмотреть и сократить. Что стоит за этим событием и как отреагировали на него сами украинцы в соцсетях?
    Кандидат политических наук Владимир Кушниренко
    Кушниренко: у венгров свои интересы в Украине
    10:32 20.11.2017
    931Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Венгрия не покушается на территориальную целостность других государств, но требует определенных прав для венгерского меньшинства. Об этом заявил политолог-международник Владимир Кушниренко.
    Флаг Украины и герб России
    Когда рассеется туман. Будущее отношений России и Украины
    11:33 17.11.2017
    12085Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Специалисты и эксперты рассказали о последствиях возможного разрыва дипломатических отношений для "заробитчан", русской и украинской культуры.
    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Власть уже держит граждан на крючке - Спиридонов
    19:56 13.11.2017
    1492Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Если нынешней украинской власти кажется таким уж необходимым шагом признать Россию страной-"агрессором", то Киев должен прилагать усилия на внешнеполитической арене, а не сотрясать воздух внутри страны, считает политолог Николай Спиридонов.
    Флаги Украины и России
    Инициативы Киева: разрыв дипотношений и расстрелы за сотрудничество с РФ
    18:34 13.11.2017
    2673Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Если дипломатические отношения между Украиной и Россией всё же будут прекращены, то посольства закроют, Киеву и Москве для решения текущих проблем понадобится посредник.
    11 ноября 2017. Президент США Дональд Трамп на первом рабочем заседании лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)
    Многогранная украинская проблема — три орешка для Трампа
    18:17 13.11.2017
    1024Путин - Трамп: итоги вьетнамского саммита
    Трамп отправляет сигнал американским элитам, что многие мировые конфликты остаются нерешенными, и он мог бы их решить, отмечает Руслан Бортник. Впрочем, против выступают люди, зарабатывающие огромные деньги на войне.
    МИД Польши. Архивное фото
    МИД Польши: решения Украины идут вразрез с партнерством
    11:51 13.11.2017
    12175Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    На вопрос, верит ли министр в возможность договориться с Украиной по поводу преступлений УПА и роли Бандеры, Ващиковский ответил, что польская сторона предлагает взаимодействие для того, чтобы "примирить наши дискурсы".
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Эксперт: для разрыва отношений с РФ сейчас условия хуже, чем в 2014
    04:14 09.11.2017
    1518Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире "ГС" заявил, что сейчас ситуация в стране для разрыва дипломатических контактов с Россией гораздо хуже, чем была в 2014 году.
    Флаги Украины и Польши
    Deutsche Welle. Украинцы и поляки: что объединяет и что ссорит
    14:34 29.10.2017
    633Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Нынешние отношения между украинцами и поляками многие эксперты называют не иначе, как "предконфликтными", пишут мировые СМИ. Не стоит ли обеим сторонам во имя общего блага воздержаться от эскалации спекуляций на сложных периодах совместной истории?
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    "Хорватский сценарий – 2": в диалоге
    13:35 25.10.2017
    2465
    Было время, когда все дороги вели в Рим. Сегодня многие из них ведут, если не за океан, то в Москву. Преодолевая препятствия, Россия шаг за шагом возвращает себе роль одного из важных центров влияния.
    Военные в Донбассе
    Consortiumnews: разберемся, кто разжигает кровопролитие в Украине
    12:33 19.10.2017
    1419
    В США ненавидящие Россию либералы переходят на сторону неоконсерваторов, стремящихся спровоцировать новый виток эскалации конфликта в Украине, пишут мировые СМИ. Как это повлияет на вероятность рационального и мирного урегулирования кризиса?
    Заседание Верховной Рады Украины, в Киеве, 6 октября 2017
    Как Украина объявила войну России. Или еще нет?
    16:53 06.10.2017
    3578Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Новый законопроект фиксирует право Украины на самооборону, то есть применение силы для войны с оккупантами, то есть с РФ, а это уже о многом говорит.
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    США как "смеющийся третий". Американская выгода войны в Донбассе
    14:35 28.09.2017
    3696Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Увлекшись противостоянием с Россией, в Киеве не заметили, как чрезмерная антироссийская направленность внешней и внутренней политики стала диссонировать с одним из важных трендов международной жизни.
    Корнейчук о большой сделке между Трампом и Путиным по Украине и Сирии
    Политолог о "большой сделке" между Трампом и Путиным по Украине и Сирии 
    18:56 02.09.2017
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    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук прокомментировал "большую сделку" между президентом США Дональдом Трампом и главой РФ Владимиром Путиным по Украине и Сирии.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Елена Дьяченко
    Украино-польские отношения пока заминированы - Дьяченко
    15:09 08.02.2018
    279
    По мнению юриста Елены Дяченко, именно украинская, а не польская власть первой заложила мину замедленного действия в отношения двух стран.
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