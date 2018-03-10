наверх
10.03.201817:10
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Анджей Запаловский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Анджей Запаловский
    Украина в дурмане бандеровской идеологии - Nasz Dziennik
    07:09 23.07.2017
    15821Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Польский историк считает, что украинские власти предпринимают попытку "сломить поляков" в контексте попыток переписывания истории, навязывая им украинскую историческую политику, связанную с пропагандой украинского национализма.
    Президент Польского геополитического общества в Жешове, преподаватель Высшей школы права и администрации в Пшемышле, экс-депутат Европарламента Анджей Запаловский (Andrzej Zapalowski)
    Запаловский: реакция посла Украины, как и сама Украина, меня удивляют
    08:09 13.12.2016
    12797Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Польша оказывает Украине политическую и финансовую поддержку, ничего не получая взамен, считает польский эксперт, экс-депутат Европарламента Анджей Запаловский.
    Анджей Запаловский
    Запаловский: украинский национализм - это всегда дестабилизирующий фактор
    15:09 16.10.2016
    1649Праздничные марши. "Азов", "Свобода" и День защитника
    Пока есть бандеризм - будет опасность роста дестабилизации не только в Украине, но и в восточной Европе, считает Анджей Запаловский, экс-депутат Европарламента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Все теги