Парубий и Тыма: польско-украинские "качели" в действии

Павел Рудяков, эксперт

Спикеру Верховной Рады Андрею Парубию становится все труднее и хлопотнее сохранять хорошую мину при все более и более проблематичной "игре" в украинско-польских отношениях. Его польский коллега, маршалек Сейма Марек Кухчинский известен своим предельно прагматичным взглядом на Украину как источник доступных ресурсов для Польши и на украинцев как "младших братьев", которых следует по максимум использовать с пользой для себя. Да, и сам высший законодательный орган власти в Польше к польско-украинскому антагонизму, мягко говоря, приложил даже не руку, а большую лапу. Именно парламент принял законы из области исторической политики и ее современной проекции, усугубившие двусторонние отношения, привнесшие в них дополнительную напряженность и интригу.

Парубий в такой ситуации предпочитает упорно делать вид, что ничего нежелательного и настораживающего не происходит, что все хорошо, что в Киеве и Варшаве все друг друга любят, ценят, лелеют сегодня, как любили и ценили всегда. Главную свою задачу на польском направлении спикер, судя по всему, видит в том, чтобы убедить поляков в необходимости направить совместные с украинцами усилия, говоря экономическим языком, на "третьи рынки". Проще говоря, против России. Поляки с таким подходом вполне согласны, однако, отказываться от шагов, направленных на "тренировку" Украины, все равно не собираются.

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Очередной сеанс украинско-польского благополучия и благодушия от Парубия случился в первых числах мая, когда глава ВР пребывал с визитом в Вильнюсе, где принял участие в Торжественном заседании Сеймаса Литвы, посвященном годовщине Конституции Речи Посполитой, принятой 3 мая 1791 г. Все, что артикулировал в своих выступлениях Парубий, укладывалось в модель украинско-польских отношений, не предполагающую проблем или сложностей ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем.

"Когда наши народы были вместе, мы обеспечивали мир и безопасность, стремление к демократии, свободе и достоинству", – сказал, среди прочего, он. Высокопарно? Да, безусловно, Далековато от реального положения вещей? Да, конечно. Парубия, однако, это не остановило. Он излучал оптимизм, пытаясь представить ситуацию исключительно в положительном свете. В конкретный момент, в конкретном месте это ему, в общем, удалось. Хотя новый сигнал, свидетельствующий о сохранении и даже нарастании напряженности в польско-украинских отношениях пришле как раз накануне поездки спикера Рады в Вильнюс.

Мэр Перемышля Роберт Хома в последний момент запретил показ украинского фильма "Миф", посвященного певцу и добровольцу Василию Слипаку, в своем городе. Основанием для такого решения послужило наличие на афише мероприятия красно-черного знамени, считающегося в Польше одним из символом "бандеризма". Пропаганда бандеровской идеологии у поляков, как известно, запрещена законом. Вот, мэр и сослался на это обстоятельство. В Союзе украинцев в Польше такое решение, понятное дело, восприняли с обидой и возмущением. Его председатель Петр Тыма сделал по этому поводу крайне резкое заявление, обратив внимание, в частности, на то, что в Варшаве показ фильма состоялся. Инцидент, вроде бы, частный и незначительный. Однако тот факт, что он произошел, красноречиво показывает, что отношения между Польшей и Украиной сегодня далеки от того безоблачного состояния, о котором говорит Парубий.

Несколько дней спустя – 7 мая – пришла информация о том, что члены фан-клуба киевского "Динамо" "Родичи" записали видеообращение к польським болельщикам по поводу разжигания межнаациональной вражды между поляками и украинцами. Этот факт интересен и примечателен уже сам по себе. Еще более показателен для понимания двусторонних отношений он становится в связи с тем, что обращение называется "Ультиматум", а его главный содержательный посыл сводится к призыву прекратить агрессивную риторику в адрес Украины и украинцев со стороны Польши. "Мы не считаем вас врагами, но, если найдуться люди, которые будут заинтересованы в окупации Львова и других городов Западной Украины, будьте уверены – мы за свое будем воевать", – говорится в видеообращении. Риторика, как видим, в корне отличающаяся от того, что вещал Парубий.

Несмотря на успокоительные заявления представите лей украинской власти, "качели" в отношениях между Украиной и Польшей сохраняются: хорошие дела и новости в двусторонней сфере сменяются плохими, чтобы тут же уступить место еще болем плохим. До былой гармонии в них далеко. Готовность включиться в выяснение того, кто прав, кто виноват, футбольних фанатов свидетельствует о том, что конфликтный потенциал не исчерпан.