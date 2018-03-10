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    Адель аль-Джубейр

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Президент Сирии Башар Асад
    Саудовская Аравия не исключила, что Асада придется свергнуть силовым путем
    06:52 14.02.2016
    1173Сирия: военное противостояние.
    По словам главы МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейра, Башар Асад уйдет или в результате политического процесса, или его сместят силой. Он подчеркнул, что если политическое урегулирование провалится, то виной этому будет сопротивление со стороны сирийского правительства.
    Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
    Саудовская Аравия готова отправить в Сирию спецназ - МИД
    00:33 09.02.2016
    99Военная кампания против "Исламского государства"
    По словам главы МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейра, королевство Саудовской Аравии выражает свою готовность предоставить войска спецназа для операций против боевиков "исламского государства" в случае их проведения.
    Погром посольства Саудовской Аравии в Тегеране
    Саудовская Аравия прекращает дипотношения с Ираном - СМИ
    22:42 03.01.2016
    215Казнь проповедника в Саудовской Аравии: массовые протесты
    Саудовская Аравия попросила дипмиссию Ирана и связанные с ней структуры покинуть страну в течение 48 часов. По словам главы МИД, Саудовская Аравия не позволит Ирану "подрывать безопасность Саудовской Аравии".
    Флаг Ирана
    Каир и Эр-Рияд против вмешательства Ирана в дела арабских стран - МИД
    20:58 31.05.2015
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    Согласно заявлению главы саудовского МИД Аделя аль-Джубейра, Иран - это единственная страна, вмешивающаяся в дела арабских стран, - будь то Сирия, Йемен, Ирак или Ливан.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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