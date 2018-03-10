По словам главы МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейра, Башар Асад уйдет или в результате политического процесса, или его сместят силой. Он подчеркнул, что если политическое урегулирование провалится, то виной этому будет сопротивление со стороны сирийского правительства.
По словам главы МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейра, королевство Саудовской Аравии выражает свою готовность предоставить войска спецназа для операций против боевиков "исламского государства" в случае их проведения.
Саудовская Аравия попросила дипмиссию Ирана и связанные с ней структуры покинуть страну в течение 48 часов. По словам главы МИД, Саудовская Аравия не позволит Ирану "подрывать безопасность Саудовской Аравии".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".