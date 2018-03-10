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    Тегеран (город)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 46
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    Скорая в Иране
    Нападение в метро Тегерана: 15 человек ранены
    12:51 15.07.2017
    149
    Неизвестный напал на священнослужителя, после чего находившиеся поблизости пассажиры вмешались в конфликт. Согласно информации, не менее 15 человек получили ножевые и огнестрельные ранения.
    Теракт в Тегеране
    О чем пишут в мире: теракт в Иране, человечество взрослее, чем считалось
    12:55 08.06.2017
    156
    В Иране – две атаки террористов, в Мьянме исчез самолет, США взбудоражила речь бывшего главы ФБР Джеймса Коми к законодателям, найдены останки старейшего Homo sapiens.
    Теракт в Тегеране
    Нападения в Тегеране: число жертв возросло до 17
    12:50 08.06.2017
    109
    Церемония прощания с жертвами состоится в пятницу, присутствовать будут и чиновники. Также планируется устроить церемонию прощания в парламенте.
    Полиция возле посольства США в Киеве
    Хроника 7 июня: теракт у посольства США в Киеве, иск против Порошенко, дело Тимошенко
    09:55 08.06.2017
    1273
    В Киеве на территории посольства США в ночь на 8 июня произошел взрыв, президент Дональд Трамп выбрал нового главу ФБР, к тому же не менее 12 человек погибли в результате нападений на парламент Ирана и мавзолей в Тегеране.
    Теракт в Тегеране
    Ни дня без ИГИЛ: двойное нападение в Иране
    08:18 08.06.2017
    94Военная кампания против "Исламского государства"
    Общее число жертв двух нападений в Тегеране, по последним данным, достигло 13 человек, 43 ранены, говорится в заявлении министерства внутренних дел Ирана.
    ИГ обнародовало видео нападения на парламент в Иране. Видео
    ИГ выложило видео нападения на парламент в Иране (18+) 
    20:42 07.06.2017
    1091
    Террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за нападения на иранский парламент и мавзолей имама Хомейни в Тегеране. Позже ИГ распространило видео атаки через ресурс боевиков Amaq.
    Опубликован момент подрыва смертника у мавзолея Хомейни
    Момент взрыва смертника у мавзолея Хомейни в Тегеране 
    15:11 07.06.2017
    268
    Не менее 12 человек погибли в результате нападений на парламент Ирана и мавзолей в Тегеране, заявило Министерство юстиции Исламской республики.
    Теракт в Тегеране
    Число жертв нападений в Тегеране возросло
    14:13 07.06.2017
    109
    Сообщается, что в результате нападений на парламент Ирана и мавзолей в Тегеране ранения получили 39 человек, погибли не менее 12.
    Теракт в Тегеране
    ИГ взяло ответственность за теракты в Тегеране
    11:08 07.06.2017
    242
    В столице Ирана Тегеране произошли два теракта: нападения на иранский парламент и мавзолей имама Хомейни. Теракты совершили смертники, в ходе атаки по меньшей мере один человек погиб.
    Террорист-смертник, подорвавший себя на территории мавзолея имама Хомейни
    Смертником в мавзолее имама Хомейни в Тегеране была женщина
    11:07 07.06.2017
    157
    Террористка-смертник подорвала себя на улице на западном дворе мавзолея имама Хомейни на юге Тегерана. Двое нападавших террористов были арестованы.
    Момент взрыва возле мавзолея имама Хомейни
    Ликвидирован второй участник нападения в мавзолее Тегерана
    10:34 07.06.2017
    231
    Взрывное устройство было обезврежено близ здания мавзолея имама Хомейни в столице Ирана в среду утром. Один из нападавших подорвал себя после того, как по нему открыли огонь.
    Ситуация в Тегеране
    Теракт в Тегеране: нападавший подорвал себя
    10:09 07.06.2017
    136
    По информации СМИ, на нападавшем был надет жилет со взрывчаткой. Теракт произошел на территории мавзолея имама Хомейни на юге Тегерана.
    Скорая в Иране
    В метро Ирана столкнулись два поезда, десятки пострадавших
    20:07 06.06.2017
    129
    По словам представителя пресс-службы метро Эхсана Мокаддама, выехавший из тоннеля поезд врезался в другой, который находился на станции Тарашт на западе города.
    Украинка Анна Музычук против китаянки Тань Чжунъи в финале ЧМ по шахматам
    Музычук сыграла вничью в четвертой партии финала ЧМ по шахматам
    16:09 02.03.2017
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    По итогам четвертой партии счет в финальной схватке между Анной Музычук и Тань Чжунъи стал 2-2. Чемпионка мира определится на тай-брейке, который пройдет в пятницу.
    Анна Музычук на ЧМ по шахматам в Тегеране
    Украинка Музычук проиграла во второй партии финала ЧМ по шахматам
    23:27 28.02.2017
    102
    Чемпионат мира в Тегеране проходит по нокаут-системе, в финале играются четыре партии. После двух партий общий счет противостояния - 1,5:0,5 в пользу китаянки.
    Анна Музычук на ЧМ по шахматам в Тегеране
    Музычук сыграла вничью в первой партии финала ЧМ по шахматам
    18:59 27.02.2017
    110
    Партия, в которой белыми фигурами играла украинка Анна Музычук, завершилась после 42-го хода. Соперницей украинки была китайская шахматистка Тань Чжунъи.
    Анна Музычук в хиджабе на ЧМ по шахматам в Тегеране
    Музычук выиграла в первой партии полуфинала ЧМ по шахматам в Тегеране
    21:28 23.02.2017
    88
    Украинка Анна Музычук в четверг победила россиянку Александру Костенюк. Партия завершилась после 64-го хода. Вторые полуфинальные партии пройдут в пятницу.
    Анна Музычук в хиджабе на ЧМ по шахматам в Тегеране
    Анна Музычук пробилась в полуфинал ЧМ по шахматам в Тегеране
    23:28 21.02.2017
    98
    Украинка Анна Музычук за выход в финал поспорит с россиянкой Александрой Костенюк. Чемпионат мира проходит по нокаут-системе. В пяти первых кругах играются матчи из двух партий с контролем времени FIDE.
    Анна Музычук на чемпионате мира по шахматам в Тегеране
    Опубликованы фото украинских шахматисток в хиджабах на ЧМ в Тегеране
    14:53 20.02.2017
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    Все участницы чемпионата мира по шахматам, который проходит в Тегеране (Иран), выступают в платках специального кроя - хиджабах. Украинская шахматистка Мария Музычук отказалась участвовать в турнире.
    Обрушение здания в Тегеране. Спасатели не скрывают слез
    Обрушение здания в Тегеране: спасатели не скрывают слез 
    10:33 20.01.2017
    270
    Данные о числе погибших в результате обрушения дома неточны. При этом они заявили, что пока не располагают точными данными об оказавшихся под завалами людях.
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