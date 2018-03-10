В Киеве на территории посольства США в ночь на 8 июня произошел взрыв, президент Дональд Трамп выбрал нового главу ФБР, к тому же не менее 12 человек погибли в результате нападений на парламент Ирана и мавзолей в Тегеране.
Террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за нападения на иранский парламент и мавзолей имама Хомейни в Тегеране. Позже ИГ распространило видео атаки через ресурс боевиков Amaq.
Украинка Анна Музычук за выход в финал поспорит с россиянкой Александрой Костенюк. Чемпионат мира проходит по нокаут-системе. В пяти первых кругах играются матчи из двух партий с контролем времени FIDE.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".