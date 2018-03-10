На примере всего объема связей с Вашингтоном мы видим, что нашу жизнь определяют элементы, которые по меньшей мере намекают на экономическую войну, считает Вилли Виммер, бывший председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Начиная с войны в Югославии, которая являлась нарушением норм международного права, Германия участвует во всех войнах, которые ведутся в нашем окружении, и нечего удивляться, что теперь нам это аукается, считает Виммер.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.