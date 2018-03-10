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    Вилли Виммер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Бывший зампредседателя Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, экс-депутат бундестага Вилли Виммер.
    Вилли Виммер: грядут суровые времена
    17:59 27.07.2017
    708США - Россия: санкции преткновения
    На примере всего объема связей с Вашингтоном мы видим, что нашу жизнь определяют элементы, которые по меньшей мере намекают на экономическую войну, считает Вилли Виммер, бывший председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ.
    Вилли Виммер. Архивное фото
    Известному немецкому политику закрыли въезд в Украину
    21:05 09.06.2017
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    Служба безопасности Украины сообщила, что запретила Вилли Виммеру въезд на территорию Украины из-за посещения Крыма. Запрет действует в течение пяти лет.
    Вилли Виммер. Архивное фото
    Вилли Виммер: ситуация с безопасностью в Европе критическая
    10:43 22.12.2016
    390Лондон. Наезд авто на пешеходов
    Начиная с войны в Югославии, которая являлась нарушением норм международного права, Германия участвует во всех войнах, которые ведутся в нашем окружении, и нечего удивляться, что теперь нам это аукается, считает Виммер.
    Вилли Виммер
    Виммер: Меркель становится центральной фигурой сопротивления Трампу в ЕС
    15:57 20.11.2016
    1046Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Sputnik публикует интервью c Вилли Виммером о подробностях визита Барака Обамы в Берлин и возможном дальнейшем противостоянии Ангелы Меркель с Дональдом Трампом.
    Бывший зампредседателя Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, экс-депутат бундестага Вилли Виммер.
    Вилли Виммер: Флинн в Москве - победа Трампа
    12:45 18.11.2016
    1655Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Правительство Обамы в процессе украинского кризиса сделало все возможное, чтобы стянуть войска западных стран поближе к российским границам, пишет Вилли Виммер.
    Вилли Виммер
    Вилли Виммер: выбор американцев спас нас от Третьей мировой
    09:40 14.11.2016
    1965Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Хиллари Клинтон говорила, что собирается продолжать политику своего мужа по отношению к Европе, а Билл нарушил Парижскую хартию, развязав войну в Югославии, заявил немецкий политик Вилли Виммер.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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