Саакашвили резко отреагировал на приговор грузинского суда

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Бывший грузинский президент, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назвал вынесенный ему заочно в Грузии приговор незаконным, а также противоречащим международным нормам и здравому смыслу.

Ранее суд в Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Экс-президент признан виновным по статье "злоупотребление служебным положением". Как постановил суд, Саакашвили помиловал высокопоставленных чиновников, связанных с делом Гиргвлиани, таким образом, избавив их от ответственности.

"Приговор" грузинского суда… по отношению ко мне — полностью незаконный и противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу. Судить президента за использование права на помилование, которое никак не ограничено, говорит о полностью политическом характере этого процесса. Это также говорит о том, что грузинская власть не нашла на меня за пять лет ничего существенного: ни никаких фактов коррупции, ни других правонарушений", — написал Саакашвили в Facebook.

Политик при этом обещает, что его "борьба продолжится до полной победы наших народов над олигархатом, коррупцией, нищетой".

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Саакашвили пытается вернуть украинское гражданство через суды, критикует власти и устраивает акции протеста.

Ранее Саакашвили заявил, что миграционная служба Украины продлила до 1 марта 2018 года срок действия документа, который подтверждает легальность его пребывания в стране. По словам адвокатов политика, документ является гарантией того, что Саакашвили не может быть экстрадирован до рассмотрения в суде жалобы на отказ предоставления ему дополнительной защиты. Однако 3 января суд в Киеве подтвердил, что Саакашвили не является лицом, нуждающимся в защите в Украине.