Суд Киева готов выслушать Януковича в режиме видеоконференции

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Оболонский райсуд Киева, который слушает дело о государственной измене Виктора Януковича, готов предоставить возможность экс-президенту свидетельствовать в этом деле в режиме видеоконференции. Об этом на заседании 14 марта заявил судья Владислав Девятко, сообщает "Украинская правда".

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Ранее суд утвердил список из 16 свидетелей со стороны защиты, адвокаты настаивали на допросе 138 человек. В числе прочих будут допрошены экс-премьер Украины Николай Азаров и экс-глава администрации президента Украины Андрей Клюев.

Прошлое заседание, запланированное на 28 февраля, не состоялось из-за неявки адвокатов Януковича. Они уехали в РФ на встречу с экс-президентом по его же поручению.

На судебном заседании 21 февраля суд завершил допрос свидетелей стороны обвинения, последним выступил президент Украины Петр Порошенко. Глава государства дал показания в режиме видеоконференции, так как из-за плотного рабочего графика не смог присутствовать в суде лично.