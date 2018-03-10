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    Руслан Кравченко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Заседание Оболонского суда Киева по делу бывшего президента Украины В. Януковича. Архивное фото
    Суд продолжит изучение доказательств по делу о госизмене Януковича
    05:43 17.08.2017
    134Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    На судебном заседании в четверг суд вернется к изучению доказательств вины Януковича, предоставленных стороной обвинения. После этого свои доказательства невиновности экс-президента представит его защита.
    Суд по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене. Архивное фото
    По делу Януковича допросили Яценюка, Турчинова и Авакова
    20:21 29.05.2017
    392Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Представитель государственного обвинения Руслан Кравченко заявил, что политики были допрошены на стадии досудебного следствия, а также их будут вызывать в суд.
    Суд по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене
    Прокурор: Россия не хочет сотрудничать с Украиной по делу Януковича
    14:15 04.05.2017
    296Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Прокурор Руслан Кравченко заявил, что его российские коллеги не выполняют запросов по делу о госизмене бывшего президента Виктора Януковича.
    Суд по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене
    Обвинение настаивает на личном участии Януковича в суде
    12:59 04.05.2017
    139Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко заявил, что бывший президент Виктор Янукович должен находиться в Оболонском районном суде или в любом другом суде и отвечать за свои действия.
    Суд по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене
    Прокуратура будет просить для Януковича пожизненное заключение
    12:37 04.05.2017
    110Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Как сообщил прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко, сторона обвинения, поскольку обвиняемый не признал вину в ходе досудебного следствия, будет ходатайствовать только о самой строгой мере наказания - это пожизненное лишение свобод.
    Допрос Виктора Януковича в режиме видеоконференции
    Генпрокуратура РФ отказала во вручении подозрения Януковичу
    17:55 30.01.2017
    453Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Военный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что генеральная прокуратура Российской Федерации прислала украинским коллегам письмо, что она не будет выполнять запрос о международной правовой помощи.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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