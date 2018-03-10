На судебном заседании в четверг суд вернется к изучению доказательств вины Януковича, предоставленных стороной обвинения. После этого свои доказательства невиновности экс-президента представит его защита.
Прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко заявил, что бывший президент Виктор Янукович должен находиться в Оболонском районном суде или в любом другом суде и отвечать за свои действия.
Как сообщил прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко, сторона обвинения, поскольку обвиняемый не признал вину в ходе досудебного следствия, будет ходатайствовать только о самой строгой мере наказания - это пожизненное лишение свобод.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.