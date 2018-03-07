Суд над Януковичем, свидетели защиты. О чем рассказал Кожара?

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Суд по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича приступил к допросу свидетелей защиты. Первым из них был допрошен бывший министр иностранных дел (2012-2014 г.г.) Леонид Кожара.

Дело слушает Оболонский районный суд Киева. На судебном заседании 21 февраля суд завершил допрос свидетелей стороны обвинения, последним выступил президент Украины Петр Порошенко. Он дал показания в режиме видеоконференции.

Ранее суд утвердил список из 16 свидетелей со стороны защиты, хотя адвокаты настаивали на допросе 138 человек.

В числе прочих будут допрошены экс-премьер Украины Николай Азаров и экс-глава администрации президента Украины Андрей Клюев, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-глава Службы безопасности Александр Якименко, экс-глава Минобороны Павел Лебедев.

О письме Януковича Путину

Во время допроса Леонид Кожара показал, в частности, что известное письмо Виктора Януковича к президенту РФ Владимиру Путину, которое было обнародовано тогдашним постпредом РФ при ООН Виталием Чуркиным, не является официальным документом ООН, а является приложением к официальной ноте России.

При этом экс-министр отметил, что он не знает обстоятельств написания этого письма и ничего не может сказать о его подлинности.

Отметим, на заседании 6 марта суд приобщил к делу копию обращения Януковича к Путину, а также копию адвокатского запроса в МИД РФ относительно того, поступало ли туда такое письмо.

О Майдане: признаки вмешательства были

Кожара также заявил, что Янукович был готов к проведению досрочных выборов президента до конца 2014 года. Но – Майдан…

По словам экс-главы МИД, 22 марта 2014 года у него уже не было контакта с Януковичем, но, в соответствии с графиком (который готовит служба протокола), президент в этот день должен был находиться в Харькове.

Отвечая на вопрос защиты экс-президента о вмешательстве западных стран в события, происходившие тогда на Майдане, экс-министр сказал, что, по его опыту, "такие признаки были".

В частности, давление шло по линии "навязывания руководству страны определенных сценариев…".

Экс-глава МИД заявил, что назвать конкретные страны (оказывавшие давление – Ред.) он может только в закрытом режиме судебного заседания: это хоть и не гостайна, но касается ныне действующих лидеров европейских государств, и это может повлиять на безопасность Украины.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк попросил суд перевести заседание в закрытый режим, но это ходатайство не было удовлетворено.

О Крыме

Кожара также показал, что население Крыма в 2014 году "резко негативно в большинстве" относилось к событиям, происходившим в Киеве.

По мнению дипломата, начатая впоследствии блокада Крыма никак не способствует тому, чтобы полуостров вернулся в Украину: "возврата территорий через сознательное их отделение не бывает".

При этом Кожара, отвечая на вопрос представителей обвинения, высказал свое мнение "как гражданина" о том, что "Крым – это территория Украины", и – "эта территория аннексирована".

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Об ассоциации с ЕС: "Украина не была готова"

Что касается событий, предшествовавших "евромайдану" и ставших поводом к протестам, то, по словам экс-главы МИД, решение о переносе подписания соглашения об ассоциации с ЕС (его подготовку начали в 2010 году) было принято в правительстве еще за несколько дней до саммита в Вильнюсе, о чем письменно были уведомлены глава представительства ЕС в Украине Ян Томбинский и посол США в Украине Джеффри Пайетт.

По словам Кожары, была возможность подписать в Вильнюсе промежуточный меморандум, однако западные партнеры Киева стали вести переговоры "в недипломатической манере", вообще – на Украину оказывалось "сумасшедшее давление" и даже – "иногда была истерическая реакция"…

Само же решение о переносе подписания было продиктовано тем, что "Украина не была готова", так как "не удалось к тому времени решить главное противоречие": экономическая часть соглашения вступала в конфликт с другими зонами свободной торговли, в частности, в СНГ (а это 40% внешней торговли Украины на тот момент). Пересматривать условия Евросоюз отказывался.

Кожара отметил, что поспешное подписание соглашения об ассоциации с ЕС новым руководством Украины привело к тому, что "обвалилась в два раза внешняя торговля Украины". И экономические последствия этого все могут наблюдать сегодня.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене Виктора Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.