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    Аналитика и комментарии

    Суд над Януковичем, свидетели защиты. О чем рассказал Кожара?

    Тема:

    Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича (767)

    (обновлено: )526110
    Письмо Виктора Януковича Владимиру Путину, обнародованное постпредом РФ при ООН Виталием Чуркиным, не официальный документ ООН, а приложение к официальной ноте России, утверждает Леонид Кожара.
    Леонид Кожара в суде, 6 марта 2018
    hromadske.ua

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Суд по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича приступил к допросу свидетелей защиты. Первым из них был допрошен бывший министр иностранных дел (2012-2014 г.г.) Леонид Кожара.

    Пресс-конференция Виктора Януковича
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Март 2018. Цели Януковича

    Дело слушает Оболонский районный суд Киева. На судебном заседании 21 февраля суд завершил допрос свидетелей стороны обвинения, последним выступил президент Украины Петр Порошенко. Он дал показания в режиме видеоконференции. 

    Ранее суд утвердил список из 16 свидетелей со стороны защиты, хотя адвокаты настаивали на допросе 138 человек. 

    В числе прочих будут допрошены экс-премьер Украины Николай Азаров и экс-глава администрации президента Украины Андрей Клюев, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-глава Службы безопасности Александр Якименко, экс-глава Минобороны Павел Лебедев

    О письме Януковича Путину

    Во время допроса Леонид Кожара показал, в частности, что известное письмо Виктора Януковича к президенту РФ Владимиру Путину, которое было обнародовано тогдашним постпредом РФ при ООН Виталием Чуркиным, не является официальным документом ООН, а является приложением к официальной ноте России.

    При этом экс-министр отметил, что он не знает обстоятельств написания этого письма и ничего не может сказать о его подлинности.

    Бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции
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    Пресс-конференция Виктора Януковича: ключевые заявления экс-президента

    Отметим, на заседании 6 марта суд приобщил к делу копию обращения Януковича к Путину, а также копию адвокатского запроса в МИД РФ относительно того, поступало ли туда такое письмо.

    О Майдане: признаки вмешательства были

    Кожара также заявил, что Янукович был готов к проведению досрочных выборов президента до конца 2014 года. Но – Майдан… 

    По словам экс-главы МИД, 22 марта 2014 года у него уже не было контакта с Януковичем, но, в соответствии с графиком (который готовит служба протокола), президент в этот день должен был находиться в Харькове. 

    Отвечая на вопрос защиты экс-президента о вмешательстве западных стран в события, происходившие тогда на Майдане, экс-министр сказал, что, по его опыту, "такие признаки были". 

    В частности, давление шло по линии "навязывания руководству страны определенных сценариев…".

    Экс-глава МИД заявил, что назвать конкретные страны (оказывавшие давление – Ред.) он может только в закрытом режиме судебного заседания: это хоть и не гостайна, но касается ныне действующих лидеров европейских государств, и это может повлиять на безопасность Украины.

    Суд над Януковичем станет армагеддоном для власти. Мнение эксперта. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
    Суд над Януковичем стал началом армагеддона для власти - Якубин

    Адвокат Януковича Виталий Сердюк попросил суд перевести заседание в закрытый режим, но это ходатайство не было удовлетворено.

    О Крыме 

    Кожара также показал, что население Крыма в 2014 году "резко негативно в большинстве" относилось к событиям, происходившим в Киеве. 

    По мнению дипломата, начатая впоследствии блокада Крыма никак не способствует тому, чтобы полуостров вернулся в Украину: "возврата территорий через сознательное их отделение не бывает".

    При этом Кожара, отвечая на вопрос представителей обвинения, высказал свое мнение "как гражданина" о том, что "Крым – это территория Украины", и – "эта территория аннексирована".

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    Об ассоциации с ЕС: "Украина не была готова"

    Что касается событий, предшествовавших "евромайдану" и ставших поводом к протестам, то, по словам экс-главы МИД, решение о переносе подписания соглашения об ассоциации с ЕС (его подготовку начали в 2010 году) было принято в правительстве еще за несколько дней до саммита в Вильнюсе, о чем письменно были уведомлены глава представительства ЕС в Украине Ян Томбинский и посол США в Украине Джеффри Пайетт.

    Трансляция суда с показаниями Петра Порошенко
    Видео Генеральной прокуратуры Украины
    Порошенко дал показания по делу о госизмене Януковича

    По словам Кожары, была возможность подписать в Вильнюсе промежуточный меморандум, однако западные партнеры Киева стали вести переговоры "в недипломатической манере", вообще – на Украину оказывалось "сумасшедшее давление" и даже – "иногда была истерическая реакция"…

    Само же решение о переносе подписания было продиктовано тем, что "Украина не была готова", так как "не удалось к тому времени решить главное противоречие": экономическая часть соглашения вступала в конфликт с другими зонами свободной торговли, в частности, в СНГ (а это 40% внешней торговли Украины на тот момент). Пересматривать условия Евросоюз отказывался.

    Кожара отметил, что поспешное подписание соглашения об ассоциации с ЕС новым руководством Украины привело к тому, что "обвалилась в два раза внешняя торговля Украины". И экономические последствия этого все могут наблюдать сегодня.

    Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене Виктора Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

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