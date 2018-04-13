Ложкин "тайно" встретился с Коломойским и Боголюбовым в Женеве

Экс-глава Администрации президента Борис Ложкин 26 марта посетил Женеву, где встретился с бывшими владельцами "ПриватБанка" Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Коломойский и Ложкин подтвердили факт встречи, а в пресс-службе Ложкина отказались предоставить детали переговоров с бизнесменами, передает "Радио Свобода".

Журналисты проекта "Схемы" пытались выяснить у экс-главы АП, что он обсуждал с Коломойским и Боголюбовым в Женеве, однако тот не захотел комментировать встречу.

Позднее пресс-секретарь Ложкина составил письменный ответ и передал его журналистам.

"Все встречи, которые он проводит, являются частными, и касаются исключительно самого господина Ложкина, его бизнеса или личной жизни", — говорится в ответе.

В пресс-службе Ложкина подчеркнули, что после увольнения из АП он "не ведет и не может вести никаких переговоров от имени президента Петра Порошенко, поскольку уже почти два года не занимает должностей в Администрации президента, а также не является его советником или представителем".

"После завершения работы в Администрации президента Борис Ложкин вернулся к частному бизнесу — это последовательная позиция господина Ложкина, которую он озвучил в момент вступления в должность главы АПУ, и которой в конце концов сдержал. Борис Ложкин не занимается и не планирует заниматься политикой", — добавили в пресс-службе.

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Коломойский, в свою очередь, сообщил, что экс-глава АП приезжал в Женеву к своему "давнему другу" Боголюбову.

"У них есть что обсуждать и о чем говорить.. Я присоединился к ним, когда они пошли ужинать. Конечно, говорили об украинских реалиях, о политике говорили, о перспективах, о том, что Петр Алексеевич никогда не будет президентом больше. Рассказывал, как бегут все от Петра Алексеевича Порошенко, как уже думают, как от него как можно быстрее спрятаться, если бы не остаться на этом корабле и не врезаться в этот айсберг", — рассказал скандальный олигарх.

По словам Коломойского, у него сложилось впечатление, что Ложкин якобы "пытается дистанцироваться от Порошенко".

Журналисты направили запрос на Банковую с вопросом – уполномочивал ли президент бывшего главу своей администрации вести с кем-либо переговоры от его имени. На момент выхода программы в эфир ответа из АП журналисты не получили.

"Но тот факт, что именно представитель окружения президента приехал в Женеву на встречу, а не наоборот, может свидетельствовать о том, что действующая власть заинтересована в договоренностях с Коломойским не меньше, чем Коломойский заинтересован в сохранении собственных активов и личной неприкосновенности", — предположили авторы расследования.

Напомним, в конце февралая текущего года президент Петр Порошенко своим указом вывел из состава Национального инвестиционного совета Бориса Ложкина, который стал секретарем совета в августе 2016 года сразу после отставки с должности главы АПУ.