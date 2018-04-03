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    Националисты объявили войну олигархам. Никто не испугался

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    Массовые акции радикалов в Украине (230)

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    Националисты провели в Киеве марш "За украинское будущее без олигархов!", объявили олигархам "войну" и пообещали, что при помощи переданного властям пакета законопроектов ликвидируют олигархию как явление. Осталось дождаться согласия властей.
    Национальный корпус провел Марш силы нации За украинское будущее без олигархов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Спешащие на работу и просто по своим делам прохожие в центре Киева сегодня снова имели удовольствие услышать подзабытые слоганы Майдана — "Слава Украине! Героям Слава!", "Банду геть!". Это объединенные силы националистов ("Национальный корпус", "Свобода", "Правый сектор" и другие) начали свой "антиолигархический" марш (официальное название — "За украинское будущее без олигархов!"). 

    Масштабный марш националистов в центре Киева 3 апреля
    Фото facebook.com/politicalpartynationalcorps/
    "Чемодан, вокзал, Мальдивы". Марш националистов в Киеве против олигархов

    Собирались у стадиона "Динамо" довольно долго, более часа. От станций метро к стадиону шли группы участников акции, их легко можно было узнать по разворачиваемым черно-красным флагам, по курткам с надписью "Национальный корпус", по другой атрибутике — и балаклавы встречались тоже. Много было приезжих, что понималось из разговоров: сколько простоим, да где потом сбор, чтобы возвращаться…

    На улицах палатки "Свободы" и "Нацкорпуса" — раздают листовки и газеты. Листовки отпечатаны на хорошей бумаге, номер "Свободы" отпечатан в несколько цветов… Спросил у распространителей, откуда у борцов с олигархами средства на эти бесплатно распространяемые издания? Посмотрели подозрительно, потом все же ответили: "На взносы!". Так я и думал.

    Наконец собрались. Прибыли бойцы "Национальных дружин", выстроили цепь вдоль дороги на улице Грушевского (движение автотранспорта перекрыла полиция). Двинулись к зданию Кабмина, скандируя: "СУГС", "Банду геть!" и даже — "Авакова собаку — повесим на гилляку!" (по всей видимости, состав участников марша был достаточно разнородный). 

    У здания Кабмина провели митинг. Лидер "Свободы" Олег Тягнибок провозгласил: эта власть уничтожает украинцев (где-то мы это уже слышали — Авт.), все беды страны — от олигархов. Какие у украинцев через четыре года после победы "Революции Достоинства" могут быть беды? Тягнибок перечислил: война, коррупция, тотальной обнищание. С войной у националистов все понятно, известно ведь, кто "напал". А вот корень коррупции и обнищания — это, по их утверждению, свои же олигархи.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный корпус провел "Марш силы нации "За украинское будущее без олигархов"

    Тягнибок попросил не путать националистов с левыми. По его словам, националисты "не против богатых, наоборот — хотят, чтобы все украинцы стали состоятельными". 

    Но олигархи — это не просто богатые, это результат "сращивания большого криминального капитала с властью", просветил присутствующих лидер "Свободы". По его словам, именно олигархи коррумпируют весь государственный аппарат, содержат целые парламентские фракции "прислуги", за копейки приватизируют предприятия, выводят сотни миллиардов долларов в оффшоры… 

    Лидер "Нацкорпуса" нардеп Андрей Билецкий тоже определил олигархию как "сращивание капитала с властью", помянув и о "контроле над медиа". Он заявил, что в Украине установлена диктатура денег, а воплощением олигархии является никто иной как президент Петр Порошенко, который "объединил миллиарды, хотя 20 лет является государственным чиновником". Вообще — "Украина оказалась во вчерашнем дне". Однако, по мнению депутата, если противопоставить деньгам, СМИ и силовикам силу идею, то идеей (ну и "действиями активных людей") можно "перебить деньги".

    Об этом же говорили другие ораторы с трибуны, установленной перед зданием парламента, где депутаты в это время решали вопрос об отмене е-деклараций для борцов с коррупцией. Снова жаловались на то, что "90% обещаний Майдана не выполнены", ругали "марионеточную" власть, которую сами же и сделали властью… Но кто сейчас об этом вспоминает?

    Впрочем, Тягнибок в своем выступлении признал: и президент, и парламент, и правительство — все они вместе лишь "службы олигархов", к власти пришли на крови Революции Достоинства — "но отказываются делать антиолигархические шаги, которых эта революция требовала".

    Национальные дружины в офисе телеканала ZIK
    Фото facebook.com/ndrugua/
    Националисты vs радикалы: блокада ZIK и угрозы полного уничтожения

    Говорили о том, что националисты должны стать "партией среднего класса", и — внимание! — должны стать защитниками интересов людей труда. По всей видимости, борьба за электорат разгромленных после Майдана левых партий еще не закончилась.

    "Мы, националисты, объявляем олигархам войну!", — заявил один из выступавших. Судя по всему, такой войны олигархи не очень-то и боятся: ни у Кабмина, ни у Верховной Рады не заметно было особенно усиленной охраны (хотя автобусы с бойцами Нацгвардии протянулись от Рады до смотровой площадки).

    Впрочем, организаторы антиолигархической акции сами заявили, что "война" будет вестись на законодательном уровне (но — "готовы бороться и на улице"). Националисты подготовили "Антиолигархический пакет коренных изменений", который и передали властям. Среди требований — запретить приватизацию во время войны, изменить избирательное законодательство, не допустить введения рынка земли ("все скупят олигархи"). 

    По словам нардепа-"свободовца" Михаила Головко, соответствующие законопроекты давно поданы в Раду, вместе они представляют план ликвидации олигархии, но… эти проекты лежат без движения. Националисты обещают массовыми акциями "расшевелить" депутатов, министров и президента (после митинга у парламента участники марша направились к АП) и заставить их воплотить проекты в жизнь. Организаторы акции уверяют: это только начало, борьба против олигархов будет шириться. 

    Против всех ли олигархов собираются бороться националисты или будут исключения? Вот в чем вопрос. Ведь и Майдан виделся многим чуть ли не антиолигархической революцией, тогда как был по сути всего лишь инструментом разборок между теми же олигархическими кланами. Разборки продолжаются…

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