Националисты объявили войну олигархам. Никто не испугался

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Спешащие на работу и просто по своим делам прохожие в центре Киева сегодня снова имели удовольствие услышать подзабытые слоганы Майдана — "Слава Украине! Героям Слава!", "Банду геть!". Это объединенные силы националистов ("Национальный корпус", "Свобода", "Правый сектор" и другие) начали свой "антиолигархический" марш (официальное название — "За украинское будущее без олигархов!").

Собирались у стадиона "Динамо" довольно долго, более часа. От станций метро к стадиону шли группы участников акции, их легко можно было узнать по разворачиваемым черно-красным флагам, по курткам с надписью "Национальный корпус", по другой атрибутике — и балаклавы встречались тоже. Много было приезжих, что понималось из разговоров: сколько простоим, да где потом сбор, чтобы возвращаться…

На улицах палатки "Свободы" и "Нацкорпуса" — раздают листовки и газеты. Листовки отпечатаны на хорошей бумаге, номер "Свободы" отпечатан в несколько цветов… Спросил у распространителей, откуда у борцов с олигархами средства на эти бесплатно распространяемые издания? Посмотрели подозрительно, потом все же ответили: "На взносы!". Так я и думал.

Наконец собрались. Прибыли бойцы "Национальных дружин", выстроили цепь вдоль дороги на улице Грушевского (движение автотранспорта перекрыла полиция). Двинулись к зданию Кабмина, скандируя: "СУГС", "Банду геть!" и даже — "Авакова собаку — повесим на гилляку!" (по всей видимости, состав участников марша был достаточно разнородный).

У здания Кабмина провели митинг. Лидер "Свободы" Олег Тягнибок провозгласил: эта власть уничтожает украинцев (где-то мы это уже слышали — Авт.), все беды страны — от олигархов. Какие у украинцев через четыре года после победы "Революции Достоинства" могут быть беды? Тягнибок перечислил: война, коррупция, тотальной обнищание. С войной у националистов все понятно, известно ведь, кто "напал". А вот корень коррупции и обнищания — это, по их утверждению, свои же олигархи.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Национальный корпус провел "Марш силы нации "За украинское будущее без олигархов"

Тягнибок попросил не путать националистов с левыми. По его словам, националисты "не против богатых, наоборот — хотят, чтобы все украинцы стали состоятельными".

Но олигархи — это не просто богатые, это результат "сращивания большого криминального капитала с властью", просветил присутствующих лидер "Свободы". По его словам, именно олигархи коррумпируют весь государственный аппарат, содержат целые парламентские фракции "прислуги", за копейки приватизируют предприятия, выводят сотни миллиардов долларов в оффшоры…

Лидер "Нацкорпуса" нардеп Андрей Билецкий тоже определил олигархию как "сращивание капитала с властью", помянув и о "контроле над медиа". Он заявил, что в Украине установлена диктатура денег, а воплощением олигархии является никто иной как президент Петр Порошенко, который "объединил миллиарды, хотя 20 лет является государственным чиновником". Вообще — "Украина оказалась во вчерашнем дне". Однако, по мнению депутата, если противопоставить деньгам, СМИ и силовикам силу идею, то идеей (ну и "действиями активных людей") можно "перебить деньги".

Об этом же говорили другие ораторы с трибуны, установленной перед зданием парламента, где депутаты в это время решали вопрос об отмене е-деклараций для борцов с коррупцией. Снова жаловались на то, что "90% обещаний Майдана не выполнены", ругали "марионеточную" власть, которую сами же и сделали властью… Но кто сейчас об этом вспоминает?

Впрочем, Тягнибок в своем выступлении признал: и президент, и парламент, и правительство — все они вместе лишь "службы олигархов", к власти пришли на крови Революции Достоинства — "но отказываются делать антиолигархические шаги, которых эта революция требовала".

Говорили о том, что националисты должны стать "партией среднего класса", и — внимание! — должны стать защитниками интересов людей труда. По всей видимости, борьба за электорат разгромленных после Майдана левых партий еще не закончилась.

"Мы, националисты, объявляем олигархам войну!", — заявил один из выступавших. Судя по всему, такой войны олигархи не очень-то и боятся: ни у Кабмина, ни у Верховной Рады не заметно было особенно усиленной охраны (хотя автобусы с бойцами Нацгвардии протянулись от Рады до смотровой площадки).

Впрочем, организаторы антиолигархической акции сами заявили, что "война" будет вестись на законодательном уровне (но — "готовы бороться и на улице"). Националисты подготовили "Антиолигархический пакет коренных изменений", который и передали властям. Среди требований — запретить приватизацию во время войны, изменить избирательное законодательство, не допустить введения рынка земли ("все скупят олигархи").

По словам нардепа-"свободовца" Михаила Головко, соответствующие законопроекты давно поданы в Раду, вместе они представляют план ликвидации олигархии, но… эти проекты лежат без движения. Националисты обещают массовыми акциями "расшевелить" депутатов, министров и президента (после митинга у парламента участники марша направились к АП) и заставить их воплотить проекты в жизнь. Организаторы акции уверяют: это только начало, борьба против олигархов будет шириться.

Против всех ли олигархов собираются бороться националисты или будут исключения? Вот в чем вопрос. Ведь и Майдан виделся многим чуть ли не антиолигархической революцией, тогда как был по сути всего лишь инструментом разборок между теми же олигархическими кланами. Разборки продолжаются…