В Украине за год обеднел каждый 5-й олигарх, включая Порошенко - рейтинг

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Каждый пятый украинский олигарх в прошлом году обеднел; среди тех, чей капитал уменьшился, и президент Украины Петр Порошенко. Соответствующие данные опубликованы в ежегодном рейтинге топ-100 богатейших украинцев, обнародованном в пятницу в журнале "Фокус".

Порошенко, владеющий кондитерской корпорации Roshen, ранее сам заявил, что его личное состояние за годы президентства значительно уменьшилось, а жизнь на посту главы государства — "не сахар".

"Состояние 18 из 100 попавших в рейтинг "номинантов" уменьшилось в 2017 году по сравнению с 2016",- говорится в рейтинге.

В частности, среди олигархов, чье состояние поубавилось, находится и Порошенко, владеющей компаниями Roshen и "Укрпроминвест-Агро". Его состояние, по данным издания, снизилось с 589 до 542 миллионов долларов.

Согласно рейтингу, самым богатым украинцем по прежнему является бизнесмен Ринат Ахметов. Его состояние оценивают в 3,1 миллиарда долларов. В тройке лидеров также совладельцы группы "Приват" Игорь Коломойский (1,6 миллиарда долларов) и Геннадий Боголюбов (1,5 миллиарда долларов).

"Суммарное состояние сотни богатейших украинцев за прошлый год выросло почти на 2 миллиарда долларов. Общий же капитал сотни самых богатых людей страны составил 27 миллиардов долларов", — отмечает издание.

Ранее сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало полную проверку электронных деклараций президента Украины Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и членов Кабинета министров за 2017 год.