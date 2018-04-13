наверх
13.04.201818:10
Курсы валют НБУ
  • USD25.99+ 0.06
  • EUR32.02- 0.08
Рубрики
Ещё
    Экономика

    В Украине за год обеднел каждый 5-й олигарх, включая Порошенко - рейтинг

    (обновлено: )36
    В частности, среди олигархов, чье состояние поубавилось, находится и президент Украины Петр Порошенко, владеющей компаниями Roshen и "Укрпроминвест-Агро". Его состояние, согласно рейтингу, снизилось с $589 до $542 млн.
    Президент Петр Порошенко
    пресс-служба президента

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Каждый пятый украинский олигарх в прошлом году обеднел; среди тех, чей капитал уменьшился, и президент Украины Петр Порошенко. Соответствующие данные опубликованы в ежегодном рейтинге топ-100 богатейших украинцев, обнародованном в пятницу в журнале "Фокус".

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото
    Декларация Порошенко. Вся прибыль пошла в оффшоры - Корнейчук

    Порошенко, владеющий кондитерской корпорации Roshen, ранее сам заявил, что его личное состояние за годы президентства значительно уменьшилось, а жизнь на посту главы государства — "не сахар".

    "Состояние 18 из 100 попавших в рейтинг "номинантов" уменьшилось в 2017 году по сравнению с 2016",- говорится в рейтинге.

    В частности, среди олигархов, чье состояние поубавилось, находится и Порошенко, владеющей компаниями Roshen и "Укрпроминвест-Агро". Его состояние, по данным издания, снизилось с 589 до 542 миллионов долларов.

    Согласно рейтингу, самым богатым украинцем по прежнему является бизнесмен Ринат Ахметов. Его состояние оценивают в 3,1 миллиарда долларов. В тройке лидеров также совладельцы группы "Приват" Игорь Коломойский (1,6 миллиарда долларов) и Геннадий Боголюбов (1,5 миллиарда долларов).

    "Суммарное состояние сотни богатейших украинцев за прошлый год выросло почти на 2 миллиарда долларов. Общий же капитал сотни самых богатых людей страны составил 27 миллиардов долларов", — отмечает издание.

    Ранее сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало полную проверку электронных деклараций президента Украины Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и членов Кабинета министров за 2017 год.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия обстрела здания "Киевгорстроя"
    Гранатометный обстрел в центре Киева
    Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
    Сирия: в шаге от третьей мировой
    Национальный банк Украины
    Санкции США против РФ: новая партия
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство