Фирташ, вперед! Кто выиграет от запрета на ввоз минудобрений

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство страны приняло решение ввести временное эмбарго на поставки минеральных удобрений из России до урегулирования вопроса с применением антидемпинговых пошлин на поставки этой продукции.

Украина еще в 2014 году ввела пятилетние антидемпинговые пошлины на импорт российских удобрений, но это касалось только аммиачной селитры. Ставки были определены на уровне 20,51-36,03%. Россия оспаривает это решение в рамках ВТО. Вместе с тем украинские аграрии переориентировались на карбамид и карбамидно-аммиачную смесь (КАС) — другие виды азотных удобрений, поставлявшихся из России.

Весной прошлого года Украина ввела антидемпинговые пошлины в размере 31,84% и на импорт из РФ карбамида и КАС. По данным Минэкономразвития Украины, на момент введения пошлин Россия была основным поставщиком азотных удобрений в Украину с долей в 80-90% от общего объема. Осенью 2017 года Киев ввел санкции в отношении ряда российских компаний, включая предприятия группы "Еврохим", которая экспортировала в Украину значительный объем продукции.

Аграрии в шоке

По мнению заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Михаила Соколова, запрет на ввоз минеральных удобрений это выглядит абсолютно неоправданной мерой.

"Эта новость шокировала. Дело в том, что по калийным, фосфатным удобрениям у нас нет украинских производителей, которые производят какие-то серьезные объемы. Мы объективно зависим от России. И если у нас возникнет (а он, безусловно, возникнет) достаточно жесткий дефицит этих удобрений, когда их не будет ни по какой цене, поскольку мы потребляем их гораздо больше, чем к нам могут завезти другие страны, если не будет России, то это немедленно отразится на сельском хозяйстве самым негативным образом. Это просто приведет к падению урожайности", — сказал РИА Новости Украина Михаил Соколов.

В долгосрочной же перспективе это приведет к более серьезным последствиям. Уже сейчас у нас наблюдается ситуация, когда ежегодно гектар украинской земли теряет около 200 килограммов питательных веществ. Происходит это из-за того, что удобрения вносятся в недостаточном количестве.

"Причина этого — дороговизна удобрений. Мы уже имеем, по сути, кризис, мы уже уничтожаем свои почвы, потому что потеря питательных веществ в конце-концов приведет к тому, что наши черноземы, действительно хорошие почвы, превратятся в почвы, на которых сложно что-то вырастить. Соответственно, данное решение правительства приведет к тому, что данная ситуация еще более ухудшится и потери станут еще более существенными", — пояснил Соколов.

Именно поэтому во Всеукраинском аграрном совете считают данное решение абсолютно неоправданным и непродуманным.

Что касается азотных удобрений, то тут тоже наблюдается достаточно странная ситуация.

"Правительство заявляет, что оно таким образом защищает украинского производителя. Но, во-первых, сельское хозяйство производит гораздо больше, чем вся химическая индустрия: мы даем более 40% валютной выручки и 14% ВВП. И когда нас лишают удобрений по нормальной цене, это значит, что всю страну лишают аграрной продукции, аграрного ВВП, валютных поступлений и так далее. То есть, потери страны, от того что у нас завышены цены на удобрения, гораздо выше, чем какие-то возможные выгоды от того, что будут или не будут работать те или иные заводы", — подчеркнул Соколов.

Реанимация Ostchem

Благодаря поддержке со стороны правительства, и в том числе, введению МЭРТ антидемпинговых пошлин в отношении некоторых российских производителей удобрений, холдингу Ostchem, владельцем которого является Дмитрий Фирташ, с июня 2017 года после длительного простоя удалось запустить заводы и возобновить производство удобрений.

За 11 месяцев 2017 года три завода по производству минеральных удобрений Ostchem (объединяет предприятия азотной химии Group DF) – Черкасский "Азот", "Ривнеазот" и Северодонецкое объединение "Азот" – произвели 1,48 млн тонн азотных удобрений для украинского АПК. В частности, производство аммиачной селитры составило 925,6 тыс. тонн, карбамида – 241,8 тыс. тонн, КАС – 150,9 тыс. тонн, ИАС (известково-аммиачная селитра) – 145 тыс. тонн, аммиачной воды – 14 тыс. тонн.

По оценкам аналитического департамента Ostchem, к весенней посевной 2018 года заводы Ostchem готовы произвести около 2,5 млн тонн удобрений, чего должно быть достаточно для удовлетворения потребностей украинского АПК.

По состоянию на 9 марта 2018 года, по информации "Института охраны почв Украины", украинские аграрии обеспечены удобрениями для проведения весенне-летних полевых работ на 85%.

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В ноябре прошлого года в холдинге Ostchem жаловались, что российские производители находят способы, как обходить действующие антидемпинговые пошлины, и продолжают массово завозить аналогичные минеральные удобрения только под другими таможенными кодами. Поэтому государство должно вести эффективную и последовательную политику по защите украинских производителей минеральных удобрений. И государство прислушалось.

Предлагается расширить число товарных кодов, на которые распространяются пошлины и увеличить их.

"Межведомственная комиссия по международной торговле в соответствии с законом примет соответствующие решения об увеличении количества кодов, на которые распространяются пошлины во избежание их обхода со стороны российских поставщиков, а также пересмотрит размеры пошлин, чтобы они были эффективны и защищали национального производителя", — сообщила заместитель министра экономического развития и торговли — торговый представитель Украины Наталия Микольская.

В интересах Фирташа и "Газпрома"?

По словам ведущего аналитика ИА "Инфоиндустрия" Дмитрия Гордейчука, временный запрет на ввоз минеральных удобрений из РФ выгоден всем украинским производителям этой продукции.

"Минудобрения всегда было выгодно производить, потому что газ покупали не у "Нафтогаза", но даже сейчас, с сегодняшней ценой "Нафтогаза", азотные удобрения выгодно производить, потому что считается коэффициент переработки природного газа в аммиак. В принципе, аммиак выгоднее покупать импортный, но если ты производишь удобрения в Украине, то цена на удобрения настолько высокая на внутреннем рынке, что это выгодно", — сказал РИА Новости Украина Дмитрий Гордейчук.

На данный момент из-за действия антидемпинговых пошлин цены на удобрения в Украине уже на 30% выше международных цен.

"При этом представители Ostchem, которые все это и лоббируют, заявляют о том, что не могут работать рентабельно, потому что у них доля газа в себестоимости составляет 80-90%. Но тогда возникает вопрос: если мы поднимем цены еще, то это будет означать, что мы будем платить за газ (а газ это российский) больше, чем за удобрения, которые из этого газа произведены, если бы мы их закупали в России. То есть, мы боремся со страной-агрессором тем, что начинаем платить им больше, а не меньше. Мы такую логику понять не можем, потому что если это борьба с агрессором, то мы не должны увеличивать количество денег, которое мы им платим. Это точно не борьба с агрессором", — пояснил Соколов.

По мнению зампредседателя ВАС, все это очень напоминает борьбу за интересы конкретного предприятия, чтобы оно не обанкротилось — той самой компании Ostchem.

"Например, есть другой украинский производитель азотных удобрений — "Днепроазот", и он не находится ни в каком кризисе, поскольку за последний год в 4 раза увеличил поставки удобрений на внутренний рынок. То есть, кризис есть у одной компании, которая называется Ostchem. И самое интересное: кто пострадает, если обанкротится Ostchem, которая просто плохо управляется? Пострадает компания "Газпром" и "Газпромбанк". Ostchem был создан на деньги "Газпромбанка", а гарантировал этот кредит, практически миллиард долларов, "Газпром", что они отразили в своей публичной отчетности. Получается, что мало того, что собрались переплачивать за российский газ (потому что другого газа нет) и за аммиак (потому что компания Ostchem производит удобрения из российского аммиака), мы к тому же решили помочь "Газпромбанку", чтобы он, не дай бог, не потерял кредит. Трудно понять логику украинского правительства, которое заявляет, что вводит эмбарго на минудобрения из РФ, чтобы защитить украинского производителя, и при этом страдает украинский национальный сельхозпроизводитель. Логика, видимо в том, что кому-то очень сильно надо поддержать Фирташа", — сказал Соколов.

Кроме того, есть мнение, что премьер старается для Игоря Кононенко, людьми которого сейчас контролируется Одесский припоротовый завод.