Компании Ахметова не удалось разморозить зарубежные активы

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Арбитражный суд в Нидерландах не поддержал просьбу холдинга СКМ бизнесмена Рината Ахметова разморозить активы компании на общую сумму более 820 миллионов долларов. Согласно решению суда от 5 апреля, активы остаются заблокированными, пишет DW.

Запрет продавать или переоформлять активы действует с декабря прошлого года по решениям судов в Нидерландах и на Кипре, где зарегистрированы компании холдинга.

Как сообщил в своем пресс-релизе СКМ, заморозка не влияет на операционную деятельность холдинга. Компания заявила, что продолжит оспаривать замораживания в судах.

Активы Ахметова были заморожены по иску компании Raga Establishment. Ахметов не рассчитался за купленный им 2013 года у Raga "Укртелеком". Из согласованной суммы в 860 миллионов долларов СКМ заплатил только 100.

При этом холдинг Рината Ахметова пытается в Международном арбитражном суде в Лондоне вернуть "Укртелеком" компании Raga, получив обратно заплаченные 100 миллионов долларов.

В Raga называют это неприемлемым, поскольку стоимость монополиста стационарной связи за последние годы значительно упала, а активы в значительной мере выведены в другие структуры.

dw Укртелеком: хронология

Окончательно вопрос долгов Рината Ахметова решится 23 апреля, когда Международный арбитражный суд в Лондоне рассмотрит его апелляцию по делу. В ближайшее время также ожидается принятие решения суда на Кипре по апелляции СКМ на замораживание активов.

Ранее сообщалось, что Ахметов поднялся на 46 позиций в рейтинге 500 самых богатых людей мира.