Суд приостановил дело по иску ВТБ на $39,4 млн к компании Фирташа

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Арбитражный суд Москвы приостановил производство по иску банка ВТБ о взыскании около 39,4 миллиона долларов с московской компании украинского олигарха Дмитрия Фирташа "Титановые инвестиции", которая контролирует предприятие "Крымский титан", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Приостановить производство по делу попросил представитель ВТБ, поскольку ранее сумма обязательств ответчика перед банком уже была включена в реестр требований кредиторов "Титановых инвестиций", находящихся в процедуре банкротства.

Арбитраж Москвы в феврале по заявлению ВТБ ввел в отношении компании Фирташа процедуру наблюдения. В деле о банкротстве представители сторон в суде пояснили, что задолженность возникла по кредитному договору, по которому денежные средства были предоставлены украинской компании Ukrainian Chemical Products и "Титановым инвестициям", входящим в одну группу лиц. По словам представителя ВТБ, срок возврата кредита истек еще летом 2016 года, однако созаемщики деньги не вернули.

Как заявил представитель "Титановых инвестиций", денег эта компания не получала, они поступили второму созаемщику. Должник просил суд отложить слушания для заключения мирового соглашения. Однако представитель ВТБ заявил, что банк "категорически возражает", никаких переговоров сейчас не ведется, а все возможности мирного урегулирования "на данный момент исчерпаны".

Завод "Крымский титан", управляемый компанией "Титановые инвестиции", расположен в городе Армянске в нескольких километрах от государственной границы с Украиной. Продукция завода — диоксид титана — используется при изготовлении товаров лакокрасочной отрасли, пластмасс и изделий на их основе с высокими термическими свойствами (оконный пластик, предметы быта, детали автомобилей, машин и техники), а также каучука, линолеума, бумаги, картона и обоев. Кроме этого, завод производит удобрения.

Глава Крыма Сергей Аксенов в октябре поручил информировать его напрямую в случае сокращений и о малейших рисках остановки "Крымского титана", который является градообразующим предприятием Армянска. Аксенов отмечал, что правительство региона будет поддерживать предприятие и гарантированно не допустит его остановки. По его словам, от руководства предприятия требуется сохранение среднего уровня зарплаты и рабочих мест. При этом глава республики поручил сформировать дорожную карту по погашению задолженности предприятия за газ.