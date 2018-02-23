Манафорт отреагировал на признание вины Гейтсом

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КИЕВ, 23 фев – РИА Новости Украина. Бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт не намерен идти на сделку с правосудием и настаивает на своей невиновности, несмотря на решение своего заместителя Рика Гейтса признать вину.

Его заявление приводит телеканал CNN.

Спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер выдвинул против него и Гейтса обвинения, которые, однако, не связаны с Россией и касаются финансовых махинаций, в том числе отмывания средств и уклонения от налогов на 30 миллионов долларов.

Гейтс в пятницу заявил о признании вины на заседании суда в Вашингтоне.

Манафорт заявил, что сожалеет в связи с отказом Гейтса продолжать отстаивать свою невиновность и настаивает на том, что сам он не признает вины во вменяемых ему преступлениях.