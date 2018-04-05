Манафорт проводил "тайные операции" по дискредитации Тимошенко - СМИ

КИЕВ, 5 апр – РИА Новости Украина. Экс-руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт санкционировал действия СМИ, направленные на дискредитацию деятельности оппонента экс-президента Виктора Януковича и продвижение идей бывшего президента, сообщает газета Guardian.

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По данным газеты, план был направлен на повышение репутации экс-президента Виктора Януковича, который в том время правил страной. Манафорт инициировал "тайные операции" СМИ в пользу Януковича, которые включали в себя размещение статей в различных американских газетах, в числе которых Wall Street Journal.

Как сообщает газета, планировалось изменение статей Википедии и включение в них клеветы о тогдашнем оппоненте президента Юлии Тимошенко. Также ожидалось создание поддельного аналитического центра в Вене для распространения идей Януковича.

Кроме того, план Манафорта включал в себя проведение новостным порталом Breitbart News информационных атак на Хиллари Клинтон, когда она занимала должность госсекретаря США.

Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу обвинения в незарегистрированной работе лоббистом от лица Украины, уклонении от налогов и отмывании денег.

Кроме того, Манафорту были предъявлены обвинения в выплатах европейским политикам от лица партии Януковича. Обвинительное заключение, с которого суд в пятницу снял запрет на публикацию, содержит утверждение, что Манафорт "тайно нанял группу бывших высокопоставленных европейских политиков, чтобы они занимали позиции в пользу Украины, в том числе вели лоббистскую деятельность в Соединенных Штатах".

Согласно обвинительному заключению, Манафорт потратил на эти цели не менее 2 миллиона евро. Каким именно политикам пересылались средства, в обвинительном заключении не сказано.