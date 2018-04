The Guardian: как американец помогал Украине

AP Photo/Matt Rourke

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт санкционировал проведение в интересах бывшего президента Украины секретной медиа-операции, которая включала в себя "черный пиар", размещение статей определенного содержания в Wall Street Journal и на других американских сайтах и анонимные сводки, направленные против Хиллари Клинтон", — пишет Люк Хардинг в статье для The Guardian.

"Эта кампания должна была укрепить репутацию тогдашнего лидера Украины Виктора Януковича. Она была частью лоббистской кампании, на которую были потрачены миллионы долларов и реализацией которой занимался Манафорт в интересах правительства Януковича, о чем свидетельствуют документы и электронные письма", — продолжает автор публикации.

"Список мер включал в себя:

— Предложение переписывать статьи в Wikipedia, чтобы дискредитировать главного оппонента тогдашнего президента Украины;

— Создание в Вене фейкового аналитического центра, который должен был распространять информацию в поддержку Януковича;

— Операцию в социальных сетях, "направленную на целевые аудитории в Европе и США".

— Инструктирование журналистов из правого онлайн-издания Breitbart, которые должны были критиковать Клинтон в тот период, когда она занимала пост госсекретаря США", — говорится в статье.

"Украинская стратегия Манафорта стала предвестником последующих попыток Кремля и его фабрики троллей использовать Твиттер и Фейсбук для того, чтобы дискредитировать Клинтон и помочь Трампу одержать победу на президентских выборах 2016 года", — пишет Хардинг, отмечая, что те материалы, с которыми репортерам Guardian удалось ознакомиться, относятся к 2011-2013 годам.

"Специальный прокурор Роберт Мюллер, который занимается расследованием предполагаемого сговора между предвыборным штабом Трампа и Россией, выдвинул против Манафорта множество обвинений. Манафорт обвиняется в "отмывании доходов", полученных за его лоббистскую деятельность на Украине, которой он занимался в интересах Януковича и его политической партии на протяжении 10 лет", — напомнил автор статьи.

Мюллер также обвиняет Манафорта в том, что он нанимал ушедших в отставку европейских политиков, чтобы те тоже защищали интересы Януковича, и выплатил им в общей сложности более 2 миллионов евро через офшорные счета, отмечается в публикации.

"В документах говорится и о еще одной тайной операции по оказанию воздействия на мнение международного сообщества. В 2010 году Янукович одержал победу над своей соперницей Юлией Тимошенко на президентских выборах. После этого Тимошенко арестовали и привлекли к суду. Это спровоцировало резкую критику со стороны администрации Обамы и Евросоюза, которые обвинили Януковича в аресте Тимошенко по политическим причинам", — пишет Люк Хардинг.

"В 2011 году Манафорт одобрил проведение тайной операции по дискредитации Тимошенко за границей. Реализацией этого проекта занимался Алан Фридман, бывший репортер Wall Street Journal и Financial Times, живущий в Италии. Ранее Фридмана уже обвиняли в сокрытии того факта, что он работал в качестве оплачиваемого лоббиста", — продолжает автор публикации.

"Также к проекту были привлечены бывший заместитель Манафорта Рик Гейтс и еще один помощник Манафорта по имени Константин Килимник, которого ФБР подозревает в связях с российской военной разведкой", — говорится в статье.

"В июле 2011 года Фридман направил Манафорту конфиденциальный шестистраничный документ под названием "Украина — цифровая дорожная карта". В нем содержался план по "уничтожению" Тимошенко посредством видео, статей и социальных сетей. По словам источников из бывшего правительства Украины, Янукович положился на Манафорта, который дал добро на реализацию того плана", — пишет Люк Хардинг.

"Предложенная Фридманом операция была весьма амбициозной и масштабной. Она включала в себя создание анонимных видеороликов, которые должны были дискредитировать Тимошенко и в которых она сравнивалась с пьяным Борисом Ельциным", — продолжает автор публикации. "Пространство соцсетей предоставляет массу возможностей продемонстрировать виновность в соучастии", — написал Фридман в этом документе.

Он продолжил: "Нам известно, что существует видео, где запечатлено, как Тимошенко произносит в суде свои возмутительные заявления… Это видео можно слить в социальные сети, чтобы закрепить впечатление, что она в лучшем случае ведет себя опрометчиво и неподобающе государственному деятелю, в худшем — что она озлобленная клеветница и антисемитка".

"Пользователи Твиттера, включая "известных нам", могли распространить этот негативный контент. Эта "дорожная карта" включала в себя сайт, посты в блогах и "предупредительные электронные сообщения", которые рассылались "целевым аудиториям в Европе и США", — говорится в статье. Один раздел получил название "Черный пиар", в нем было сказано следующее: "Можно изменить содержание страницы в Wikipedia, чтобы сделать акцент на коррумпированности (Тимошенко) и суде (над ней), а также изменить тон используемых формулировок".

"Фридман сотрудничал с бывшим продюсером CNN Экартом Сагером. Как показывают электронные письма, они поддерживали тесную связь с "Полом", который в свою очередь инструктировал главу администрации президента Януковича Сергея Левочкина. Левочкин отказался прокомментировать ситуацию. В переписке он обозначен как "СЛ", — пишет Люк Хардинг.

"Он работал без лишнего шума, — сказал один источник о Фридмане. — Он старался держаться в тени. Без разрешения Пола Алан никогда не вступил бы в контакт с правительством (Януковича)".

"С компанией Фридмана FBC Media был подписан "автоматически возобновляемый договор найма". Каждые три месяца она получала примерно 150 тысяч евро, как сообщили источники в Киеве. По их мнению, эти деньги складывались на офшорном счете на Сейшелах. Источники добавили, что часто выплаты происходили с задержками, что заставляло Фридмана жаловаться", — продолжает автор публикации.

Фридман, с которым репортерам Guardian удалось связаться, заявил, что все эти доходы были "задекларированы". Он подтвердил, что его компания работала на Украину с конца лета 2011 года, занимаясь реализацией "проекта по связям с общественностью и формированию портрета страны". Он сказал: "Это был не секретный и не скрываемый план. Наши PR-агенты открыто предлагали интервью и статьи для газет".

По его словам, цель того плана заключалась в том, чтобы рассказать о преимуществах политики тогдашнего правительства Украины, направленной на заключение партнерского соглашения с Евросоюзом. "Нашей целью было поддержание устойчивой коммуникации, призванной обеспечить диалог между Брюсселем и Киевом. Именно таким был наш посыл".

"Мы никогда не поддерживали промосковскую позицию, и мы уже завершили наши отношения с украинским президентом к тому моменту, когда он отказался от сближения с Европой".

На вопрос о том, зарегистрирован ли он в Министерстве юстиций США, Фридман ответил, что он никогда не был лоббистом интересов Украины. Он добавил: "Я никогда не регистрировался в качестве иностранного агента, потому что я им никогда не был".

"Я работал в сфере коммуникаций, проводил для клиента PR-кампании в Европе, как это делают десятки лондонских PR-компаний, работающих на самые разные правительства".

"Как показывают документы, Фридман отчитывался непосредственно перед Киевом. Весной 2012 года он сообщил министру иностранных дел Константину Грищенко, что ему удалось создать "десятки положительных редакторских колонок/интервью/статей для печатной прессы и телевидения" и "распространить положительные новостные статьи" среди почти 2 тысяч изданий", — пишет Люк Хардинг.

"Одним из ключевых элементов его стратегии был фейковый аналитический центр — Центр по изучению бывших советских социалистических республик (Center for the Studyof Former Soviet Socialist Republics) — который был создан при поддержке Манафорта. Фридман использовал его, чтобы опубликовать десятки статей, выставляющих Януковича в положительном свете, многие из которых были подписаны именем "Мэтью Лина", — продолжает автор публикации.

"Статьи Лины, в которых критиковались Тимошенко и Госдепартамент Обамы, публиковались на консервативном американском сайте RedState. Фридман сообщил Манафорту, что его редакция написала вместо Януковича статью, опубликованную на сайте Wall Street Journal под его именем", — говорится в статье.

"Он заявил, что именно его команда написала биографическую статью о Тимошенко, опубликованную на сайте Wall Street Journal под именем Мэтью Камински. По словам Камински, Фридман не был ни его источником, ни "даже человеком, с которым, насколько я помню, у меня были какие-либо контакты", — пишет Люк Хардинг.

"В апреле 2012 года Фридман направил Манафорту еще один "чрезвычайно конфиденциальный" двухстраничный документ. В нем излагался план по созданию "специального сайта" по названием The Tymoshenko Files ("Материалы Тимошенко"). Этот сайт якобы должна была создать Инна Богословская, депутат и критик Тимошенко", — продолжает автор публикации.

"На самом же деле, как говорилось в документе, именно Фридман должен был "тайно подготовить, запустить и поддерживать" этот сайт. Он должен был содержать блоги и "квази-новелльную сериализацию". На вопрос об этом сайте Фридман ответил, что он никогда не писал "какой-либо контент", — говорится в статье.

"Электронные письма, попавшие в руки репортеров Guardian, свидетельствуют о регулярных взаимодействиях между Манафортом, Фридманом, Гейтсом, Килимником и украинскими чиновниками. Гейтс, который вместе с Манафортом работал в предвыборном штабе Трампа в 2016 году, написал несколько сообщений. В феврале Гейтс признался в даче ложных показаний ФБР и согласился сотрудничать с Мюллером", — пишет Люк Хардинг.

"В то время Килимник был российским управляющим киевского офиса Манафорта. Считается, что за обозначением "Person A" в очередном обвинительном заключении Мюллера, опубликованном на прошлой неделе, стоит именно Килимник. В этом заключении говорится, что, по мнению ФБР, Килимник связан с разведывательным агентством ГРУ и что Гейтсу было об этом известно. Сам Килимник отрицает наличие таких связей. Фридман подтвердил, что он встречался с Манафортом и Гейтсом, добавив, что он делал это, "потому что мой клиент просил меня об этом", — говорится в статье.

"Медиа-операция Манафорта включала в себя атаки против Клинтон. В октябре 2012 года Гейтс написал Манафорту и Фридману электронное письмо, к которому он прикрепил статью, написанную журналистом Беном Шапиро. Автор этой статьи, опубликованной на сайте Breitbart, критиковал Клинтон за ее публичную поддержку Тимошенко, которая незадолго до этого заключила союз с правой партией "Свобода", — продолжает автор публикации.

В этой статье были приведены слова еврейского "лидера", который анонимно обвинял Клинтон в создании "неонацистского Франкенштейна". Гейтс написал: "Джентльмены, это первая часть серии статей, которые будут выходить по мере реализации наших планов. Алан, отдаю вам должное за комментарий о Франкенштейне".

"Информация о предполагаемом использовании офшорных счетов, вероятно, заинтересует ФБР. Манафорта обвиняют в сокрытии более 75 миллионов долларов, полученных им в качестве гонорара за работу в Украине", — пишет Люк Хардинг.

"Попытки Януковича добиться расположения западных лидеров завершились в октябре 2013 года, когда он принял предложение о финансовой помощи от Москвы. После начала антиправительственных протестов он бежал в Россию. В 2015 году Фридман написал биографию Сильвио Берлускони. Манафорт продолжал работать на партию Януковича до того момента, когда он присоединился к предвыборному штабу Трампа. Манафорт отрицает свою вину и заявляет о том, что он будет оспаривать обвинения Мюллера", — говорится в статье.