О чем говорят в мире: сибирская ночь в Европе, Украина — полигон Манафорта

РИА Новости Украина

Зятя Трампа лишили "сверхсекретного" доступа

Зять и советник президента США Джаред Кушнер потерял доступ к ряду секретных документов, об этом пишет ряд ведущих мировых СМИ, в числе которых Politico, New York Times, Hill, Washington Post, USA Today, New York Daily News, Independent, Guardian, Daily Mail. Как пишет газета Politico, уровень допуска для Кушнера был снижен со "сверхсекретного" до "секретного". Зять президента также лишился доступа к ежедневным брифингам Белого дома. По данным издания, аналогичные шаги были предприняты в отношении всех других сотрудников Белого дома с наивысшим уровнем допуска.

"Джаред Кушнер … лишился доступа (к сверхсекретным данным) после нескольких месяцев задержек с завершением исчерпывающей проверки", — пишет газета New York Times.

wikipedia Джаред Кушнер

Издание отмечает, что это решение было принято после того, как глава аппарата Белого дома Джон Келли заявил, что намерен пересмотреть и ужесточить систему допуска к секретной информации членам администрации США. Издание Politico добавляет, что соответствующее уведомление Кушнер получил в пятницу вместе с другими советниками Белого дома, у которых есть доступ к сверхсекретной информации. Газета Guardian в свою очередь утверждает, что у президента есть право делиться засекреченной информацией по своему усмотрению, в том числе со своим зятем, несмотря на потерю доступа.

Газета Washington Post отметила, что одной из причин того, что Кушнер не смог получить полный доступ к секретным данным, заключается в его контактах с иностранными чиновниками. Издание со ссылкой на источники, знакомые с отчетами разведки, пишет, что чиновники по меньшей мере из четырех стран в частном порядке обсуждали возможности "манипулирования" Кушнером, "воспользовавшись его сложными бизнес-договоренностями, финансовыми затруднениями и отсутствием опыта во внешней политике". По данным издания, речь идет о чиновниках из таких стран, как ОАЭ, Китай, Израиль и Мексика.

"Чудовище с востока" идет по Европе

Волна холодов и снегопадов, накрывшая Европу от Италии до Великобритании, продолжает оставаться одной из главных тем европейских СМИ. "Погода в Великобритании: "чудовище с востока" бьет по Британии холодом", — с таким заголовком газета Guardian публикует материал о погодном катаклизме, который затронул "школы, дороги, железнодорожные и авиаперевозки" и "сковал льдом значительную часть страны". Газета Parisien сообщает, что от аномальных холодов по всей Европе скончались уже 24 человека.

Издание Guardian отмечает, что российская компания Газпром, "главный поставщик газа в Европу", заявила о рекордном экспорте газа на континент за последние шесть дней. Газета Independent пишет, что холодная погода в Европе в ближайшие дни сохранится, а британские синоптики предупредили, что на этой неделе Британию ожидает "самый холодный период по крайней мере с 2013 года, а, возможно, и с 1991 года".

Газета Parisien добавляет, что в девяти департаментах Франции объявлен оранжевый уровень опасности из-за снегопадов и гололеда. Итальянская Repubblica сообщает, что Рим постепенно возвращается к нормальной жизни после снегопада в понедельник, однако теперь "югу страны приходится сводить счеты с белым покрывалом". Газета Stampa подчеркивает, что снег выпал не только в Риме и Милане, но даже в Неаполе и на Сардинии, а в Турин пришла "сибирская ночь", и столбики термометров опустились до —29.

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Издание Messaggero публикует материал о том, как оправдать свое отсутствие на работе в морозы. В свою очередь газеты Guardian и Monde обращают внимание на озабоченность экологов аномальными для Европы холодами.

"Пока Европа страдает от запоздалой волны морозов, Северный полюс прошел пик тепла с температурой, превышающей сезонную норму на 30 градусов", — пишет Monde. По версии Guardian, ученые опасаются, что "глобальное потепление разрушает полярный циклон – сильные ветры, которые раньше ограждали вечную мерзлоту". По словам директора Научного центра системы Земли университета Пенсильвании Майкла Манна, "нас еще ждут сюрпризы, поскольку мы продолжаем бить разъяренного зверя, в которого превратился наш климат".

КНДР подозревают в поставках в Сирию компонентов для химоружия

Многие мировые СМИ пишут, что Северная Корея могла поставлять в Сирию компоненты для производства химического оружия. Издания ссылаются на неопубликованный доклад экспертов ООН, в котором содержится информация о 40 ранее неизвестных партиях груза, направленных из КНДР в Сирию между 2012 и 2017 годами.

Как пишет газета New York Times, данные о характере грузов удалось получить, в частности, после задержания в море в январе 2017 года двух грузов кислотоустойчивой плитки, направленной из Пхеньяна в Дамаск. Кроме того, издание утверждает, что в августе 2016 года делегация северокорейских специалистов по ракетной технике посетила Сирию, в результате чего сирийской стороне были переданы особо устойчивые клапаны и термометры. Газета Los Angeles Times отмечает, что северокорейские специалисты по ракетам были замечены на сирийской территории рядом с объектами, связанными с оружием.

Как пишет газета Wall Street Journal, КНДР переправила в Сирию 50 тонн груза для использования в строительстве, предположительно, завода по производству химического оружия в промышленных масштабах.

"Даже когда петля международных санкций затягивается вокруг Северной Кореи, сирийский конфликт оказался неожиданной удачей для ее лидера Ким Чен Ына", - отмечает издание. "Доклад последовал после обвинений в адрес сирийского правительства со стороны США и других стран в использовании химического оружия против мирных жителей", — пишет газета Washington Examiner.

"Работают ли КНДР и Сирия вместе против внешней политики США?" — с таким заголовком вышел материал в журнале Newsweek. "Сирия извлекала выгоду из отношений с РФ и Ираном, но новый отчет ООН сфокусировался на длительной истории ее (Сирии) связей с КНДР, оппонентом внешней политики США, которого госдеп считает спонсором терроризма", — отмечает издание. "Раскрытая информация подчеркивает широко распространенные опасения по поводу готовности КНДР продавать свои самые продвинутые технологии вооружения иностранным клиентам", — пишет газета Washington Post.

Микки Маус расширяет парижский дом

Решение американской компании Walt Disney Company инвестировать два миллиона евро в расширение парижского комплекса парков развлечений Disneyland заинтересовало западные СМИ. Французская газета Echos поясняет, что глава Walt Disney Company Роберт Айгер объявил о новом плане по расширению "главной европейской туристической достопримечательности" во вторник на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

План предусматривает создание в парижском Disneyland трех новых зон. Как отмечает Washington Post, под французской столицей "появятся супергерои" Marvel, а также герои вселенной "Звездные войны" и мультфильма "Холодное сердце". В интервью газете Figaro Айгер рассказал, что открытие новых зон "растянется между 2020 и 2025 годом", хотя "первый камень заложат в следующем году".

Глава Walt Disney Company подчеркнул, что решение инвестировать в расширение парижского Disneyland является "вотумом доверия" в отношении Франции и всей Европы, а также представляет собой "потенциал развития компании". Вместе с тем, Айгер признался, что пока слишком рано говорить о планах по строительству третьего парка развлечений под Парижем. Газета Echos отмечает, что для Disneyland, который получает доходы от продажи как входных билетов, так и мест в гостиницах рядом с комплексом, увеличение числа развлекательных зон позволит стимулировать туристов проводить в парках больше дней. "Отдача от инвестиций никогда не гарантирована, но сделка может оказаться выгодной для Микки", — заключает издание.

Украина — испытательный полигон Манафорта

Для Пола Манафорта (Paul Manafort), пробывшего недолгое время руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа, его многолетняя деятельность на Украине становится все более фатальной, пишет Маркус Акерет для издания Neue Zürcher Zeitung.

Деньги, полученные им в обход государственной казны за его непрозрачную лоббистскую деятельности для украинского президента Виктора Януковича, свергнутого в результате протестов на Майдане четыре года назад, стали для Манафорта летом 2016 года камнем преткновения. Его арест и обвинения крутятся в основном вокруг этого эпизода долгой блестящей жизни в роли "политтехнолога". При этом речь идет не только о деньгах, которые Манафорт должен был получить от бывших сторонников Януковича из его "Партии регионов", от промышленных магнатов с восточной части Украины, близких к теневому и подпольному бизнесу. Для украинцев важно прежде всего то, какому политическому развитию он посодействовал, кроме очевидного успеха на выборах Януковича и "Партии регионов". У Манафорта тоже были cвои собственные глубокие связи с Россией. Но, очевидно, он в своем стремлении привести к власти в Киеве Януковича и его партию продвигал "европеизацию".

AP Photo/Matt Rourke Пол Манафорт

"По поводу того, какое влияние этот американец оказал на неожиданное решение Януковича осенью 2013 года все же не подписывать соглашение об ассоциации с ЕС, есть противоречивые высказывания. Бывшие доверенные люди из окружения Януковича уверены в том, что Манафорт особенно выступал за европейский путь Украины. Другие источники видят в нем длинную руку Москвы. Так же спорна его причастность к насильственным операциям в феврале 2014 года на Майдане, которые положили конец правлению Януковича", — отмечает автор.

Холодный прием Украины в ЕС

Украина борется за европейские ценности и платит человеческими жизнями в войне с Россией. И она разочарована тем, что ЕС не хочет говорить о будущем членстве. Постоянный представитель Украины при ЕС заявил об этом накануне встречи шести стран, участвующих в "Восточном партнерстве" ЕС, с главами государств и правительств стран Евросоюза в пятницу, пишет Мартин Кое для издания Jyllands-Posten.

Но Западная Европа оказывает Украине холодный прием. В заключительном заявлении, текст которого был согласован до заседания, сформулировано лишь единое мнение о необходимости "признать европейские ожидания" в соседних странах. Из стран ЕС особенно Голландия настаивала на том, чтобы подчеркнуть, что ЕС не несет никаких обязательств по отношению к соседям, потому что референдум в Нидерландах в 2016 году фактически отверг соглашение ЕС с Украиной — в частности, о безвизовом въезде и торговле. И договор удалось осуществить лишь на основании упомянутого заявления, принятого на саммите.

Профессор, изучающий проблемы Украины в лондонском University College London, Эндрю Уилсон (Andrew Wilson), тоже настроен скептически. "Существуют очень четкие критерии на предмет того, каким образом страна может быть принята в ЕС, так что не стоит тратить энергию на то, чтобы стремиться получить обещание, которое не может быть дано", — заявил Уилсон, который прекрасно понимает, что Украина давит.