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    Госдеп не комментирует сотрудничество Украины и США по делу Манафорта

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    Арест Манафорта: украинский след (191)

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    Официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт отметила, что США регулярно обсуждают с Украиной "свои обеспокоенности по поводу коррупции и других вопросов". При этом расследование в отношении Пола Манафорта она комментировать отказалась.
    Пол Манафорт. Архивное фото
    AP Photo/Matt Rourke

    КИЕВ, 4 мая – РИА Новости Украина. Госдепартамент США не комментирует информацию о том, что Украина прекратила с США сотрудничество по делу Пола Манафорта, который был главой предвыборного штаба Дональда Трампа.

    Ранее в The New York Times появилась публикация, в которой утверждалось, что из-за поставок в Украину противотанковых ракетных комплексов Javelin Киев прекратил сотрудничество со следствием по делу Манафорта, которое ведет спецпрокурор США Роберт Мюллер.

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    "Что касается расследования спецпрокурора, то у меня на этот счет для вас ничего нет, я не буду это комментировать… Советую вам обратиться в Белый дом", — заявила на брифинге официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

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    При этом представитель ведомства отметила, что США регулярно обсуждают с Украиной "свои обеспокоенности по поводу коррупции и других вопросов".

    Она напомнила, что ракетные комплексы Javelin были доставлены в Украину "несколько недель назад".

    "Некоторые из вас пропустили то, что они были доставлены. Некоторые хорошо сработали, сохраняя это в тайне", — добавила Науэрт, обращаясь к журналистам.

    Накануне замгенпрокурора Украины Евгений Енин заявил, что информация СМИ о прекращении сотрудничества с Вашингтоном по делу Манафорта не соответствует действительности, добавив, что надзорное ведомство не получало никаких запросов из США по этому делу.

    Напомним, Пол Манафорт ранее был обвинен в мошенничестве и отмывании десятков миллионов долларов. Его деловой партнер Рик Гейтс признал себя виновным по части обвинений, которые были ему предъявлены вместе с Манафортом.

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    В конце прошлого года Манафорту и его бывшему заместителю и деловому партнеру Гейтсу были предъявлены обвинения по 12 пунктам, включая отмывание денег и отсутствие регистрации иностранного агента при занятиях лоббистской деятельностью в интересах иностранного правительства. Обвинение считает, что Манафорт заработал десятки миллионов долларов на лоббизме в интересах правительства Украины, а затем скрыл эти средства от налогообложения.

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