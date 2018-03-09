"Это твой флаг!". В Манафорта бросили российский триколор

Возле федерального суда Александрии в штате Вирджиния один из протестующих бросил российский флаг в экс-главу предвыборного штаба президента Дональда Трампа Пола Манафорта. Видео инцидента опубликовал телеканал NBC News.

Мужчина с седой бородой, в темных очках и шапке держал плакат с двумя надписями: "Предатель" и "Грязные деньги". "Это твой флаг! Российский флаг! Ты продал Америку россиянам. Сколько ты за это получил?" – выкрикнул активист в адрес скандального политконсультанта.

Отметим, что во время заседания суда, которое состоялось накануне, экс-руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт вторично заявил о невиновности в суде и потребовал суда присяжных.

Манафорт ранее был обвинен в мошенничестве и отмывании десятков миллионов долларов. Его деловой партнер Рик Гейтс в пятницу признал себя виновным по части обвинений, которые были ему предъявлены вместе с Манафортом.

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В конце прошлого года Манафорту и его бывшему заместителю и деловому партнеру Гейтсу были предъявлены обвинения по 12 пунктам, включая отмывание денег и отсутствие регистрации иностранного агента при занятиях лоббистской деятельностью в интересах иностранного правительства. Обвинение считает, что Манафорт заработал десятки миллионов долларов на лоббизме в интересах правительства Украины, а затем скрыл эти средства от налогообложения.