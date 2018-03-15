СМИ сообщили, какой срок грозит Манафорту в США

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КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, обвиняемый в незарегистрированной работе лоббистом и уклонении от налогов, может получить максимальный срок в виде около 300 лет лишения свободы, если его признают виновным по всем пунктам обвинения в нескольких штатах, сообщает телеканал CNN.

"Учитывая природу обвинений и предполагаемую значимость доказательств в отношении него, обвиняемый может столкнуться с возможностью провести оставшуюся жизнь в тюрьме", — цитирует телеканал заявление судьи штата Виргиния Т.С. Эллиса.

Только в Виргинии, где против Манафорта выдвинуты, в частности, обвинения в связи с налоговыми преступлениями, он может получить до восьми лет тюрьмы. По каждому из девяти других пунктов обвинения в этом штате, связанных с банковским мошенничеством, ему грозит до 30 лет лишения свободы, то есть 270 в общей сложности. По делу о "сговоре с Россией", которое рассматривается в Вашингтоне, Манафорт, как отмечает телеканал, скорее всего, получит наказание в виде тюремного заключения на срок от 15 до 20 лет, если его вина подтвердится.

Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу обвинения в незарегистрированной работе лоббистом от лица Украины, уклонении от налогов и отмывании денег, говорится в обвинительном заключении. Манафорт с помощью Гейтса "отмыл" более 30 миллионов долларов, в частности, отобразил получение более 10 миллионов долларов прибыли от кипрских компаний в виде займа, отмечается в обвинении. Обвинения предъявлены по статьям "банковское мошенничество" и "подача заведомо ложной налоговой декларации".

Потребовав суда присяжных, Манафорт идет на риск. Если присяжные признают его виновным, он лишится возможности пойти на сделку со следствием и, вероятно, получит длительный тюремный срок. Если же присяжные его оправдают, то все обвинения будут сняты.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными". Трамп также отрицает вменяемый его кампании "сговор с Москвой" и неоднократно указывал на то, что так называемое "российское вмешательство" началось во время президентства Барака Обамы.