В посольстве США сообщили, сколько инвестировали в успех Украины

пресс-служба президента Украины

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. США инвестировали в Украину более $2 млрд, заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан на выступлении в академии Министерства иностранных дел Украины.

"Свободная и экономически успешная Украина является одним из наибольших страхов Кремля — и это самая большая надежда украинского народа. США инвестировали в успех Украины, оказав помощь более чем на $2 млрд для достижения этой цели", — отметил Салливан, передает пресс-служба посольства США в Украине.

По его словам, США поддерживают Украину в связи с тем, что она обладает большим неиспользованным потенциалом. Кроме того, он подчеркнул, что борьба с коррупцией в Украине не менее важна, чем противодействие российской агрессии.

"Эти две борьбы — две стороны одной и той же монеты. Приоритет обоих является вопросом национальной безопасности. Для Украины крайне важно стремиться к глубокой, всеобъемлющей и своевременной реформе", — добавил Салливан.

Ранее сообщалось, что Россия ожидает от властей США прекращения практики поддержки "пещерного национализма" в Украине и в других странах Восточной Европы.