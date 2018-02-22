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    В посольстве США сообщили, сколько инвестировали в успех Украины

    (обновлено: )35907
    По словам заместителя госсекретаря США Джона Салливана, США инвестировали в успех Украины, оказав помощь более чем на $2 млрд для достижения этой цели.
    Президент Украины Петр Порошенко и замгоссекретаря США Джон Салливан
    пресс-служба президента Украины

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. США инвестировали в Украину более $2 млрд, заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан на выступлении в академии Министерства иностранных дел Украины.

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    "Свободная и экономически успешная Украина является одним из наибольших страхов Кремля — и это самая большая надежда украинского народа. США инвестировали в успех Украины, оказав помощь более чем на $2 млрд для достижения этой цели", — отметил Салливан, передает пресс-служба посольства США в Украине.

    По его словам, США поддерживают Украину в связи с тем, что она обладает большим неиспользованным потенциалом. Кроме того, он подчеркнул, что борьба с коррупцией в Украине не менее важна, чем противодействие российской агрессии.

    "Эти две борьбы — две стороны одной и той же монеты. Приоритет обоих является вопросом национальной безопасности. Для Украины крайне важно стремиться к глубокой, всеобъемлющей и своевременной реформе", — добавил Салливан.

    Ранее сообщалось, что Россия ожидает от властей США прекращения практики поддержки "пещерного национализма" в Украине и в других странах Восточной Европы.

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